Plus de détails sur les séries NYX et X-Men

Le nouveau départ des mutants prévu pour cet été se précise encore un peu plus. Cette relance, intitulée From the Ashes, sera composée d'un coeur de trois séries, et de plusieurs séries satellites. Après les détails sur X-Force, Marvel nous en dit un peu plus sur les séries NYX et X-Men.

Dans NYX, un afflux important de mutant débarque à New York, à cause de la fin de Krakoa . La série suit d'anciens X-Men qui vivront leur vie de jeunes adultes, à travers les discriminations et les menaces qui ciblent les relations positives entre les humains et les mutants. Elle devrait donc être assez proche de la série originale de Joe Quesada et Josh Middleton.

NYX sera écrite par Collin Kelly et Jackson Lanzing (Timeless, Alien: Black, White & Blood) et dessinée par Francesco Mortarino (Avengers, Cult Of Carnage: Misery). Les personnages suivis seront Ms Marvel (Kamala Khan), Anole, Wolverine (Laura Kinney), Prodigy et Sophie Cuckoo. NYX #1 sortira le 24 juillet.

La série X-Men est celle écrite par Jed MacKay et dessinée par Ryan Stegman. Dans celle-ci, Cyclope dirige une équipe révolutionnaire de mutants, composée de Beast (le Fauve ), Magneto, Psylocke, Magik, Kid Omega, Temper (anciennement Oya) et Juggernaut (le Fléau). Leur base se trouve en Alaska.

A l'époque de Krakoa , les mutants étaient plus puissants que jamais, et personne ne les embêtait. L'idée de cette nouvelle série X-Men est que, maintenant que tout ça a disparu, les mutants sont vulnérables, et donc Cyclope met en place une équipe assez puissante pour les protéger. X-Men #1 sortira le 10 juillet.