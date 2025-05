Jake Schreier pressenti pour réaliser le reboot des X-Men chez Marvel Studios

Après le succès critique de Thunderbolts*, Jake Schreier est en discussions avancées pour diriger le très attendu reboot des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette nouvelle marque une étape significative dans l'intégration des mutants au sein de l'univers cinématographique de Marvel.

Selon Deadline, Marvel Studios envisage sérieusement de confier les rênes du projet à Schreier, impressionné par son travail sur Thunderbolts*, considéré comme le film le mieux accueilli par la critique depuis Spider-Man: No Way Home en 2021. Les réactions positives au film ont renforcé la confiance du studio en Schreier, qui est également un passionné de longue date des comics X-Men.

Le scénario du reboot est confié à Michael Lesslie, connu pour son travail sur The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes et Assassin's Creed . Kevin Feige, président de Marvel Studios, supervisera la production. Bien que les détails de l'intrigue restent confidentiels, le film devrait introduire une nouvelle équipe de mutants, distincte des versions précédentes, tout en s'intégrant harmonieusement au MCU.

Des rumeurs de casting circulent déjà, avec des noms tels que Harris Dickinson et Jack Champion pour le rôle de Cyclope, Ayo Edebiri et DeWanda Wise pour Storm, ainsi que Hunter Schafer pour Mystique. D'autres personnages emblématiques comme Kitty Pryde, Gambit et Rogue sont également pressentis pour apparaître dans le film.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de Marvel Studios visant à revitaliser son univers cinématographique après une période de saturation et de critiques mitigées. En se concentrant sur des récits plus profonds et des personnages bien développés, le studio espère renouer avec le succès critique et public.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour le reboot des X-Men, mais l'implication de Jake Schreier et l'engagement de Marvel Studios laissent présager une nouvelle ère prometteuse pour les mutants au cinéma.