Une suite pour The Nice House on the Lake de Tynion IV

On n'arrête plus The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno ! Après le succès critique et les récompenses (par exemple le prix de la série au festival international de la BD d'Angoulême), DC comics annonce une suite pour cet été. Les auteurs sont de retour pour un deuxième cycle de la série, intitulé The Nice House by the Sea. Le pitch de départ est proche de l'original : un mystérieux personnages nommé Max invite une dizaine de spécialistes dans leurs domaines. Ces gens ne se connaissent pas, ne s'aiment pas, et se font faire miroiter toutes sortes de promesses par Max. Treize numéros américains sont prévus, et le premier arrive le 24 juillet dans la collection DC Black Label.