The Nice House on the Lake et Monica récompensés au FIBD 2024

Samedi dernier avait lieu la traditionnelle cérémonie de remise des prix du Festival d'Angoulême. Et il faut dire que le crue 2024 a offert de belles récompenses aux comics sélectionnés.

Déjà récompensé aux Eisner Awards en 2022, The Nice House on the Lake s'inscrit un peu plus dans l'histoire du médium. Le comics de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno a décroché le prix de la meilleure série, couronnant ainsi une belle année pour la série horrifique éditée par Urban Comics, qui pouvait déjà se targuer de très belles ventes sur notre territoire. Deux tomes forment le premier cycle de l'histoire et, même si rien n'est encore daté, les auteurs travaillent bien discrètement sur la suite.

D'un autre côté, le Fauve d'or est revenu à Daniel Clowes, illustre auteur de la bande dessinée américaine, pour son dernier ouvrage Monica publié chez Delcourt. Clowes était également en lice pour obtenir le Grand Prix, décroché par la grande Posy Simmonds, pionnière britannique du roman graphique.

Enfin, on notera également la nouvelle récompense obtenue par l'excellent Frontier de Guillaume Singelin chez Label 619, qui repart avec le prix Éco-fauve pour sa mise en avant des enjeux écologiques et de dévelopemment durable.

Peut-être que cette jolie récolte ouvrira la voie à une plus grande représentation des comics dans les sélections officielles à venir.