Panini et Urban absents du FIBD d'Angoulême

Le festival international de la bande dessinée (FIBD) d'Angoulême n'a pas pu se tenir le dernier week-end de janvier comme il en avait l'habitude à cause de la pandémie. Au lieu de l'annulation pure et simple comme l'année dernière, et afin de pouvoir survivre, l'édition 2022 a été repoussée aux dates du 17 au 20 mars 2022. Ce changement de dernière minute a quelque peu compliqué la tache pour certains éditeurs.

En effet, Panini Comics a annoncé qu'il ne participera pas au festival cette année, ne pouvant planifier assez rapidement. L'éditeur précise un délai trop court pour proposer des avant-premières et pour inviter des auteurs étrangers. Sans rentrer dans ces détails, Urban Comics déclare simplement sur son site ne pas participer au festival.

Bref, ce sont deux gros poids lourds du comics qui seront absents, et le festival perd de l'intérêt pour les fans de BD américaine et de super-héros. Pour le moment, Delcourt, le dernier gros éditeur français de comics, devrait toujours être de la partie. Enfin, pour rappel, même s'il ne publie plus vraiment de comics, Glénat avait aussi annoncé ne pas être présent au festival, car aucun de ses titres n'était dans la sélection officielle.