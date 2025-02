Romita Jr récompensé à Angoulême

Le festival international de la BD à Angoulême vient de se terminer. Après une année 2024 pauvre en comics, l'évènement ne les a pas oubliés cette année. Deux expositions, une Marvel et une DC, et plusieurs conférences avec les auteurs invités. John Romita Jr en faisait partie, pour Panini. Et l'auteur n'est pas reparti les mains vides, puisque le festival lui a décerné un Fauve d'honneur.

Ce prix lui est attribué pour l'ensemble de sa grande carrière, sur laquelle il a pu revenir le temps d'une masterclass samedi dernier pendant le festival. Débutant dans les années 80 sur Amazing Spider-Man , Romita Jr n'est pas prêt de prendre sa retraite, puisqu'il retournera, entre autres projets, sur cette même série en 2025.