Le titre Absolute Batman se dévoile en image

L’arrivée de l’univers Absolute est désormais dans un mois et continue à se dévoiler pour faire monter la hype.

C’est récemment une preview sans texte qui nous a été dévoilé, nous montrant cette nouvelle version de Batman se battre contre un gang de Black Mask et qui n’hésite pas à blesser violemment ses adversaires. Le tout observé par Alfred, ici un agent du MI-6 qui ne connaît pas Bruce Wayne.

Scott Snyder et Nick Dragotta, en ont profité pour livrer quelques détails sur la série pendant une interview.

On apprend que Bruce Wayne a grandi à Crime Alley et qu’il est ami avec Eddie Nigma (Sphinx), Ozzy Cobblepot (Penguin), Waylon (Killer Croc ) et Selena (Catwoman). Contrairement à l’univers classique, il est un ingénieur, il n’a jamais voyagé dans le monde et subi d'entraînement comme son homologue de la Terre Principale. Il est qualifié de combattant MMA pour l’équipe scénaristique. Tous les aspects de son costume auront une utilité pour le combat, que ce soit sa cape ou les oreilles de son masque. (Dans la preview, son Bat-Symbole est utilisé comme une hache pour combattre)

Absolute Batman #1 sortira le 9 octobre dans les comic-shops. Vous pouvez retrouver la preview et les couvertures du premier numéro dans la galerie avec du Jim Lee, Wes Graig et Mitch Gerads pour ne citer que les plus connus.