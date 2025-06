Jim Cheung et Olivier Coipel sur des comics Batman

En plus d'un nouveau Batman par Tom King, le site Bleeding Cool nous informe que d'autres comics Batman sont en cours d'élaboration. Comme pour Steve McNiven, il y a d'ailleurs deux dessinateurs plutôt associés à Marvel qui travaillent dessus : Jim Cheung et Olivier Coipel. L'idée de DC est simple : il propose à des auteurs connus de faire un comics sur Batman, sans deadline, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent.

On se souvient de Marc Silvestri et son Batman/Joker qui a mis une ou deux décennies à voir le jour. Le principe est semblable. Batman vend, alors mettre de célèbres artistes dessus, ça ne peut que cartonner. C'est un peu la logique ici !Et on ne va pas se plaindre. Le Batman d'Enrico Marini valait surtout pour son dessin. Si les auteurs sont libres de nous en mettre plein les yeux avec Batman, qu'ils le fassent !