Récap des annonces Panini issues de leurs Big News

Panini a annoncé ses sorties à venir par le biais de son désormais traditionnel évènement intitulé Big News. Le programme est chargé et l'éditeur a donc dévoilé une bonne partie de ses publications prévues pour les mois de juin à septembre 2024. De grosses annonces ont été faites, avec du matériel inédit. Il y en a pour tous les goûts, et vous trouverez la liste de toutes les sorties annoncées. Bien entendu, cette liste n'est ni définitive ni exhaustive, mais elle offre une bonne vision d'ensemble de ce qui nous attend !

JUIN

- Marvel Comics : arrivée dans le mensuel des séries Superior Spider-Man de Dan Slott et Mark Bagley, et Spider-Boy

- Marvel Deluxe Thor de Donny Cates et Nic Klein, #15 à 24 (272 pages)

- Marvel Deluxe X-Men tome 1 de Gerry Duggan et Pepe Larraz (post-Hellfire Gala)

- Marvel Deluxe Immortal X-Men tome 1 de Kieron Gillen et Lucas Werneck (post-Inferno)

- 100% Marvel Blade tome 1 de Bryan Hill et Elena Casagrande

- Marvel Intégrale Captain Marvel 1978-82 (fin de série), avec la mort du personnage par Jim Starlin

- Marvel Intégrale Werewolf by Night 1970 (nouvelle série)

- Marvel Pride volume 2

- Marvel Omnibus Namor de John Byrne puis de Byrne & Jae Lee

- Star Wars Deluxe Docteur Aphra tome 1 de Kieron Gillen, Si Spurrier, Kev Walker & co (300 pages)

JUILLET

- Spider-Man : Gang War 1 : nouveau mensuel qui reprend la série Amazing Spider-Man et tous les tie-ins de l'event Gang War, les numéros devraient faire environ 200 pages

- Deadpool Versus Collection : dix comics en format poche de 96 à 120 pages à 4,99€ où Deadpool affronte : Gambit, Hawkeye, Black Panther, X-Force, Carnage (deux fois), Old Man Logan , le Punisher et Thanos

- 100% Marvel Spine-Tingling Spider-Man : titre horrifique de Saladin Ahmed et Juan Ferreyra

- Marvel Omnibus Spider-Man par Erik Larsen (environ 900 pages)

- Marvel Omnibus Captain America par Ed Brubaker tome 2, avec la mort de Captain America

- Marvel Omnibus Aliens tome 4 (dernier de l'ère Dark Horse)

- Marvel Deluxe She-Hulk tome 2 (dernier tome) de Dan Slott, inédit en VF, plus de 400 pages

- Marvel Deluxe Venom tome 1 (sur 3) de Donny Cates, les trois tomes contiendront tous les épisodes signés par Cates de Venom et Web of Venom mais aussi Absolute Carnage et King in Black

- 100% Marvel Moon Knight : City of the Dead

- 100% Marvel Deadpool Badder Blood de Rob Liefeld

- Marvel Epic collection Avengers - Judgment Day

- Je Suis Wolverine édition anniversaire 50 ans

- Best of Marvel Deadpool Circle Chase - Must Have de Fabian Nicieza et Joe Madureira, avec Wolverine - Not Dead Yet de Warren Ellis et Leinil Francis Yu

- Marvel Intégrale Untold Tales of Spider-Man 1997 de Kurt Busiek et Pat Olliffe (fin de série)

- Marvel Zombie Black, White & Blood

- Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes – L'héritage tome 3

- Big Game de Mark Millar et Pepe Larraz, crossover des séries du Millarworld

- Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta

AOUT

- Spider-Man : Gang War 2

- Marvel Omnibus Daredevil par Mark Waid tome 2 (dernier tome)

- Marvel Deluxe Daredevil tome 2 de Zdarsky et Checchetto (plus de 350 pages)

- Marvel Deluxe X-Men Red tome 1 d'Al Ewing et Stefano Caselli

- Marvel Deluxe X-Men : Hellfire Gala - Immortal, recueil de divers récits

- 100% Marvel Daredevil tome 1 de Saladin Ahmed, Aaron Kuder et Farid Karami

- Marvel Intégrale Nova 1976-78 (nouvelle série)

- Star Wars - La Haute République Phase III tome 1

- Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes – L'empire tome 4, avec Boba Fett, Jabba le Hutt et Dark Vador

SEPTEMBRE

- Spider-Man : Gang War 3

- Fall of the House of X / Rise of the Powers of X : dernier bimensuel de l'ère Krakoa , avec toutes les dernières histoires dont Dead X-Men, Sabretooth War et X-Men Forever

- Marvel Deluxe Amazing Spider-Man tome 1 de Zeb Wells, John Romita Jr et Ed McGuinness

- Marvel Deluxe AXE : Judgment Day de Kieron Gillen & Valerio Schiti, contient 6 numéros de mini-série + 3 one-shot Avengers, X-Men et Eternels

- Marvel Absolute AXE : Judgment Day, idem Deluxe mais avec tous les tie-ins (944 pages)

- 100% Marvel Carnage de Torunn Gronbekk et Pere Perez

- 100% Marvel Thanos de Christopher Cantwell et Luca Pizzari

- Marvel Omnibus New Avengers par Brian Bendis tome 2, contient la suite et fin de la série New Avengers de 2005 (jusqu'au "Finale"), la mini-série New Avengers : Illuminati, Secret Invasion : Dark Reign, Dark Reign - The List : Avengers et autres récits courts

- Marvel Omnibus ROM

- Marvel Intégrale Spider-Woman 1981-84 (fin de série)

- Marvel Intégrale Marvel Horror (One-shot), recueil de récits avec du Strange Tales, du Tales of the Zombie ou encore du Dr Strange avec toutes les apparitions de Brother Voodoo de 1973 à 1990

- Savage Sword of Conan tome 4 1979-81 de Roy Thomas et John Buscema

- Star Wars - La Croisade Noire du Jedi Fou (avec L'Héritier de l'Empire, La Bataille des Jedi et L'Ultime Commandement), trilogie originale de Thrawn en grand format et dos toilé

- Ribbon Queen de Garth Ennis et Jacen Burrows (one-shot)

FIN D'ANNEE

- Marvel Deluxe Immortal Hulk tome 1 (sur 3) d'Al Ewing et Joe Bennett