Récap des Big News Panini pour le dernier trimestre 2025

Panini a terminé de faire le tour de ses annonces pour le quatrième et dernier trimestre 2025 dans le cadre de ses Big News. Au programme, l'éditeur propose une belle fournée d'Omnibus, de Poche, mais aussi de Marvel Deluxe. On notera aussi des formats assez variés, et l'arrivée de nouveaux mensuels. D'ailleurs, ces 2 nouveaux mensuels qui arrivent en novembre ne sont pas juste un ajout, ils remplacent la série Marvel Comics qui tire donc sa révérence. Je vous laisse explorer la liste ci-dessous, en ayant en tête que d'autres sorties se rajouteront.

OCTOBRE

Marvel Deluxe Wolverine tome 5 : contient tout Sabretooth War

Marvel Deluxe Thor tome 4 : contient Thanos Death Notes, Thor 29-35 et l’Annual 2023

Marvel Deluxe Amazing Spider-Man tome 3 : contient Amazing Spider-Man 19-26, l'Annual 2023 et le one-shot Fallen Friend

Marvel Deluxe Punisher War Journal de Carl Potts et Jim Lee

Marvel Omnibus Avengers par Bendis (suite de New Avengers)

Marvel Omnibus La Guerre de l’Infini

Marvel Omnibus Annihilation Conquest : contient les prologues + Annihilation Conquest + 13 Nova , et sera suivi par 3 Omnibus pour War of Kings

Marvel Omnibus Micronauts tome 2

Best of Marvel Daredevil Jaune - Must Have de Jeph Loeb & Tim Sale

Hors collection Merry X-Men : grand format et histoires courtes

Hors collection Stange Academy - Edition Grimoire : First Class (premier tome sur 2)

Blade l’intégrale tome 1

Black Widow l’intégrale 1993-98 (tome 3)

Cyberpunk 2077 : Psycho Squad

Millarworld Night Club tome 2/3

Death Vigil de Stjepan Sejic

Poche Thor par Jason Aaron tome 1 (début de tout le run d’Aaron)

Poche Wolverine L’Arme X et autres histoires de Barry Windsor-Smith

Poche Spider-Man Noir (les 3 mini-séries)

Poche House of M

Poche House of X / Powers of X

NOVEMBRE

Mensuel Marvel World 1 (176 pages, 16€ et 22€ le Collector cartonné), avec les séries Avengers, Immortal Thor , Iron Man, Amazing Spider-Man et One World Under Doom

Mensuel Doom World 1 (144 pages, 15€ et 20,99 le Collector cartonné), avec les séries Superior Avengers, Doom’s Division, Red Hulk , Thunderbolts, Dr Strange et Doom Academy

100% Marvel Le Livre de Fatalis d'Ed Brubaker et Pablo Raimondi

Marvel Deluxe Fall of the House of X / Rise of the Powers of X

Marvel Deluxe X-Men tome 3, dernier tome

Marvel Deluxe Ultimate Invasion (avec le #1 en noir et blanc en bonus)

Marvel Deluxe Ultimate Spider-Man tome 1

Marvel Omnibus Wolverine & The X-Men

Hors collection Hulk Gris édition définitive

X-Men l’intégrale 1999 (II) (tome 56)

20th Century Studios Predator vs Black Panther

20th Century Studios Aliens vs Avengers

Star Wars Hors Collection Dark Maul : Black, White and Red

Colossal Conan (même sommaire que l'Omnibus Busiek-Nord)

Poche Coffret Ultimate Spider-Man tome 1 et 2

Poche Coffret The Boys tome 1 et 2

DÉCEMBRE

100% Marvel Daredevil Cold Day in Hell de Charles Soule et Steve McNiven

Marvel Prestige Daredevil Cold Day in Hell (grand format et bonus)

Marvel Deluxe Ultimate X-Men tome 1

Marvel Deluxe Ultimate Black Panther tome 1

Marvel Omnibus Avengers de Jonathan Hickman tome 2

Invaders l’intégrale tome 1

Star Wars Absolute Dark Vador : contient les 50 numéros de Greg Pak, Raffaele Ienco & co situés entre Episode V et VI

Millarworld The Magic Order tome 5 (dernier tome)