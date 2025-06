Ajout des Panini d'août dans le calendrier MDCU

Le calendrier des sorties est un élément important de MDCU, et nous allons essayer de vous tenir informés lorsque de grosses mises à jour sont effectuées. En effet, les gros éditeurs annoncent souvent des vagues de sorties. Pour Panini, toutes ses sorties du mois d'août ont été intégrées au calendrier. Il faudra cependant attendre leur checklist officielle pour confirmer cette liste, mais elle ne devrait pas trop bouger. Vous pouvez consulter le calendrier, et aller sur août.

Vous pouvez donc dès à présent rajouter ces albums dans votre liste d'achats afin de ne rien rater. A noter qu'il manque encore beaucoup de couvertures, et le contenu VO précis sera précisé lorsque Panini aura publié sa checklist. La base de données s'étoffe encore un peu plus et approche doucement des 20 000 comics référencés (nous sommes à 19 760 à la publication de cette news).