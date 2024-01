Les adaptations de comics prévues pour 2024

Cette article va essayer de faire le point sur toutes les adaptations de comics prévues pour l’année 2024. « Va essayer », car il reste une part d’incertitude. En effet, 2023 a été une année historique pour Hollywood, car les grèves des scénaristes, puis des acteurs, ont impacté la production. Cela s’est principalement traduit par quelques reports plus ou moins importants. Parfois ces modifications ne sont pas transparentes, et certains films ou séries TV prévus pour 2024 sont finalement sans date. Bref, l’exercice de projection est donc moins évident que pour les années précédentes.

L’autre élément qui trouble l’avenir est la crise que vivent les super-héros. DC a probablement fini de régler ses comptes avec son univers cinéma tel qu’on le connaît jusque-là. Il s’est débarrassé de ses derniers films, repoussés de nombreuses fois, et un peu en bout de souffle. Bye bye The Flash, Aquaman 2 et autres Blue Beetle. L’année 2024 ne verra aucun film de cet univers, prêt à repartir de zéro avec James Gunn et Peter Safran. Le prochain film, Superman Legacy, est prévu pour 2025.

Pourtant, DC proposera des choses en 2024. Son seul film de l’année est très attendu, puisqu’il s’agit de la suite de Joker , intitulé Joker : Folie à Deux. Toujours réalisé par Todd Phillips, il introduira une nouvelle Harley Queen , jouée par Lady Gaga. Il arrivera en salle le 2 octobre 2024. Du côté des séries TV, The Penguin, dérivée du The Batman de Matt Reeves, devrait arriver en 2024, sur Max. Prévue en 8 épisodes, elle verra Colin Farrell reprendre le rôle titre. A noter que le service de streaming Max, de Warner, arrivera en France à l’été 2024.

Nous restons du côté de DC, avec la fin d’un vaste univers DC de séries TV, celui de Berlanti Productions. Superman et Lois, la dernière survivante, aura sa quatrième et dernière saison en 2024, d’une durée de 10 épisodes. Du côté dessin animé, DC proposera une trilogie de films. En effet, le célèbre crossover Justice League: Crisis on Infinite Earths sera adapté. Le premier arrive en janvier 2024, et les autres plus tard dans l’année. Enfin, la série animée Creature Commandos est toujours prévue pour 2024 sur Max. Elle s’inscrit dans le nouvel univers DC au cinéma. Composée de 7 épisodes écrits par James Gunn, elle marquera, si elle est maintenue à cette date, le début du premier chapitre du DCU intitulé Gods and Monsters.

C’est toujours DC, même si un peu plus à la marge, The Watchmen aura aussi le droit à son adaptation en film d’animation. Enfin, l’univers DC aura le droit à un jeu vidéo en 2024, intitulé Suicide Squad : kill the Justice League. Repoussé à plusieurs reprises, il permettra d’incarner l’un des quatre membres de la Suicide Squad, Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn ou King Shark. Il s’agira d’un jeu d'action/aventure se déroulant un monde ouvert, à Metropolis, développé par Rocksteady, le studio derrière les Batman Arkham. Sa sortie est prévue pour le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

Après DC, intéressons-nous au gros morceau : Marvel. Au cinéma, le MCU n’aura pas le droit à un seul film en 2024… enfin presque, il y aura Deadpool 3 le 24 juillet. Cependant, ce film a un statut particulier puisqu’il vient de la franchise X-Men, donc de la Fox racheté depuis par Disney. Il était en pause, mais Marvel Studios a décidé de l’intégrer au MCU. C’est la première fois que le croisement de ces deux univers se produit en film, et ce sera surtout le premier film du MCU classé R, soit déconseillé aux moins de 17 ans aux Etats-Unis. Il sera réalisé par Shawn Levy, et Ryan Reynolds reprend le rôle principal, accompagné de Hugh Jackman de retour en Wolverine .

Toujours du côté Marvel, ce sont finalement les films de l’univers Spider-Man , géré par Sony, qui sont très présents en 2024. Sauf modification, Madame Web arrivera le 14 février, Kraven le Chasseur le 28 août et Venom 3 le 6 novembre. Il ne s’agit en plus que de spin-offs, dont la qualité n’a pas été très élevée jusque là. Il aurait dû y avoir en mars Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la conclusion de la trilogie animée Spider-Verse, mais les grèves l'ont reporté à une date indéterminée. Ce sera peut-être en 2024, ou peut-être pas.

Les séries TV seront en revanche bien présentes, même si moins que prévues. Disney voulait inonder sa plateforme Disney+ de contenus Marvel, mais il semble avoir compris que ce n'était pas très viable. Du coup, on ralentit, et il ne devrait n'y avoir finalement que deux séries. Echo, dont l'arrivée est imminente puisque ce sera le 10 janvier, est la première série mature du MCU. Elle est en effet déconseillée aux moins de 16 ans. La seconde est Agatha: Coven Of Chaos, spin-off de Wandavision.

L’animation ne sera pas en reste chez Marvel, surtout à la TV. D’abord, il s’agit du retour de Moon Girl and Devil Dinosaur pour une saison 2. Ensuite, une nouvelle série Spider-Man verra le jour sur Disney+. Elle s’intéressera au tout début de la carrière du héros et a comme modèle les premiers comics des années 60. Son titre est Spider-Man: Freshman Year. Autre nouveauté, une série Marvel Zombie, dérivée de la série What If…?, devrait arriver en 2024. Enfin, une nouvelle série animée en lien avec Black Panther a été annoncée pour 2024, son titre est Eyes of Wakanda.

Il n’y a cependant pas que Marvel et DC en adaptation comics. Il y aura notamment un nouveau film… Garfield ! Eh oui, c’est du comics aussi ! Intitulé Garfield : Héros malgré lui, il s’agira d’un film d’animation avec une sortie le 17 juillet. Le chat sera doublé par Chris Pratt, qui ne fait donc pas que les plombiers moustachus, mais il y aura aussi les voix de Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult ou Ving Rhames.

Au niveau des séries TV, il y a une licence incontournable depuis des années, c’est Walking Dead ! Elle sera toujours présente en 2024 avec deux séries. Il y aura la saison 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon, se déroulant toujours en France, et avec Carol puisque le sous-titre de la saison est The Book of Carol . Avant ça, il y aura la série The Walking Dead: The Ones Who Live, qui reviendra sur les personnages de Rick Grimes et Michonne . La diffusion commencera le 25 février.

Des saisons 4 sont prévues en 2024, celle de The Boys et celle d’Umbrella Academy. Moins certains, la saison 2 de Sandman, ainsi que la saison 3 de Sweet Tooth, pourraient arriver en 2024. Enfin, la série animée Invincible reviendra pour la seconde partie de sa saison 2, la première partie ayant été diffusée en 2023. Et voilà ce qui conclut notre tour d’horizon des adaptations de comics de 2024. Avec les perturbations provoquées par les grèves, mais aussi des changements de stratégie de certains gros groupes, les sorties sont parfois incertaines, mais il s’agit déjà d’un bon aperçu récapitulé ci-dessous.

Films :

- Madame Web (14/02)

- Garfield : Héros malgré lui (17/07)

- Deadpool 3 (24/07)

- Kraven The Hunter (28/08)

- Joker: Folie à Deux (02/10)

- Venom 3 (06/11)

Peut-être :

- Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Séries TV :

- Echo (10/01)

- The Walking Dead: The Ones Who Live (25/02)

- The Penguin

- Agatha: Coven Of Chaos

- The Walking Dead: Daryl Dixon - Saison 2

- The Boys - Saison 4

- Superman et Lois - Saison 4

- Umbrella Academy - Saison 4

Peut-être :

- Sandman - Saison 2

- Sweet Tooth - Saison 3

Anime :

- Spider-Man: Freshman Year

- Marvel Zombies

- Moon Girl and Devil Dinosaur Season 2

- Eyes of Wakanda

- Justice League: Crisis on Infinite Earths (3 films)

- The Watchmen

- Invincible saison 2 partie 2

- Creature Commandos

Jeux vidéo :

- Suicide Squad : kill the Justice League