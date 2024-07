The Boys : le showrunner dévoile de quel côté sera Soldier Boy dans la saison 5

On en sait plus !

A la fin de la saison 3 de la série The Boys, il était difficile de savoir si le personnage du Soldier Boy allait être réutilisé ou non. Après tout, son histoire pouvait très bien repartir de plus belle ou tout simplement s'arrêter là. Et si la saison 4 a finalement donné un indice quant à l'avenir du personnage, c'est finalement le showrunner Eric Kripke qui s'est exprimé sur le sujet. Ainsi, nous savons non seulement que le personnage sera de la fête dans le prochain spin-off de la série mais nous savons également qu'il serait bien de retour lors de la saison 5.

Aujourd'hui, c'est sur cette saison 5 à venir que Kripke s'est exprimé dévoilant notamment de quel côté le personnage incarné par Jensen Ackles serait :