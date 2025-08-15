Premières images promo pour le spin-off de The Boys : Vought Rising

Prime Video a révélé une première salve d'images afin de faire la promo du nouveau spin-off de The Boys : Vought Rising. Nous y retrouvons Jensen Ackles en Soldier Boy (et dans un nouveau costume) mais également Mason Dye en Bombsight, Will Hochman en Torpedo, et Elizabeth Posey en Private Angel. Les voici :

Once upon a time, these four were as American as apple pie. Say hello to the supes of VOUGHT RISING - a new origin story set in the world of The Boys - in production this month.



First up, Jensen Ackles as Soldier Boy… pic.twitter.com/eqbHTi00kN — THE BOYS (@TheBoysTV) August 14, 2025

Mason Dye as Bombsight… pic.twitter.com/GXYZVwuXwD — THE BOYS (@TheBoysTV) August 14, 2025

Elizabeth Posey as Private Angel… pic.twitter.com/Smw2M3keaa — THE BOYS (@TheBoysTV) August 14, 2025

and Will Hochman as Torpedo pic.twitter.com/2LGmOpFGUI — THE BOYS (@TheBoysTV) August 14, 2025

Meet the #VoughtRising Supes. Soldier Boy, Private Angel, Bombsight & Torpedo. Special shout out to @ljsupersuits & team, who've outdone themselves designing 'em. The way they fold in period details & show how the Supes originated in the WWII military is brilliant. @TheBoysTV pic.twitter.com/FIvDX0kPxD — Eric Kripke (@therealKripke) August 14, 2025

Pour rappel, Aya Cash a beau ne pas être présente sur ces premières photos, elle sera bien de retour en Stormfront.

Vought Rising est actuellement en production.