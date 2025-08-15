  1. Accueil
Premières images promo pour le spin-off de The Boys : Vought Rising

15 Aout 2025
Prime Video a révélé une première salve d'images afin de faire la promo du nouveau spin-off de The Boys : Vought Rising. Nous y retrouvons Jensen Ackles en Soldier Boy (et dans un nouveau costume) mais également Mason Dye en Bombsight, Will Hochman en Torpedo, et Elizabeth Posey en Private Angel. Les voici :

 

 

 

 

 

Pour rappel, Aya Cash a beau ne pas être présente sur ces premières photos, elle sera bien de retour en Stormfront.

Vought Rising est actuellement en production. 

