Premières images promo pour le spin-off de The Boys : Vought Rising

Prime Video a révélé une première salve d'images afin de faire la promo du nouveau spin-off de The Boys : Vought Rising. Nous y retrouvons Jensen Ackles en Soldier Boy (et dans un nouveau costume) mais également Mason Dye en Bombsight, Will Hochman en Torpedo, et Elizabeth Posey en Private Angel. Les voici :
Pour rappel, Aya Cash a beau ne pas être présente sur ces premières photos, elle sera bien de retour en Stormfront.
Vought Rising est actuellement en production.
