The Boys : Notre avis sur la saison 4

Et vous, qu'en avez-vous pensé ?

Pour patienter avant la sortie de Gen V saison 2 et bien sûr The Boys saison 5, voici ce que nous avions pensé de l'avant-dernière saison de la série adaptée du comics de Garth Ennis et Darick Robertson.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

