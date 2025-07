Dynamite récupère les droits de Buffy contre les vampires

Alors que Buffy The Vampire Slayer s'apprête à faire son retour à la télévision, Sarah Michelle Gellar reprenant son mythique rôle, les bonnes nouvelles s'enchainent puisque nous allons également retrouver cet univers en comics ! Après BOOM! Studios, c'est désormais l'éditeur Dynamite Entertainment qui rachète les droits sur la franchise et nous prépare déjà deux nouvelles séries !

Les deux séries seront les principales que l'on a connues jusqu'ici, à savoir Buffy d'un côté et Angel de l'autre. Au scénario des deux, nous retrouvons l'une des scénaristes du moment en la personne de Kelly Thompson ! C'est elle qui écrit des personnages féminins badass comme personne, avec notamment à son actif Absolute Wonder Woman, Birds of Prey, Captain Marvel, Black Widow, Jessica Jones, Jem and the holograms et on en passe. On ne sait pas encore qui sera au dessin mais les couvertures seront signées par David Nakayama.

Peu de détails sont donnés sur le concept de ces nouvelles séries. Un nouveau reboot comme chez BOOM ? Une suite de la série originelle ? Des séries en parallèle de la nouvelle série TV ? Il faudra attendre pour en savoir plus, mais les fans de Buffy seront déjà ravis de voir ce retour multiple de la série, qui continue d'exister et d'inspirer, 28 ans après son lancement.