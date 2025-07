Dynamite annonce une nouvelle série Terminator

C'est encore et toujours grâce aux sollicitations du mois d'octobre que nous venons de découvrir la chose. Dynamite va proposer un nouveau comics autour de l'univers de James Cameron. Intitulée The Terminator: Metal, le numéro #1 sera écrit par Declan Shalvey et Rory McConville et sera dessiné par Lorenzo Re.

GARDEZ VOS AMIS PROCHES — ET VOS ENNEMIS PLUS PROCHES ! Dans le futur post-apocalyptique qui suit le Jugement dernier, les survivants de l'humanité doivent utiliser tous les outils possibles dans leur combat existentiel contre les machines, y compris les armes les plus meurtrières que Skynet envoie pour les anéantir. Pour un membre de la Résistance, cela signifie confier sa vie à un Terminator reprogrammé. Coincés derrière les lignes ennemies, le soldat et son engin de destruction reconverti doivent trouver un moyen de survivre et d'accomplir leur mission — une entreprise dont les chances de succès sont si faibles qu'elle pourrait réinitialiser le Terminator à ses paramètres par défaut ! L'auteur acclamé de Terminator et ThunderCats, DECLAN SHALVEY, est rejoint par le co-scénariste RORY MCCONVILLE et l'artiste de retour LORENZO RE pour un tout nouveau chapitre de sa saga effrayante de la guerre contre les machines avec The Terminator: Metal #1 — avec des couvertures brutalement belles de SHALVEY, BOB LAYTON, SEBASTIAN PIRIZ et IVAN TAO !

Le titre sortira le 22 octobre pour 4.99$.