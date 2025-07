Le crossover Harley Quinn x Elvira par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti repoussé de deux mois

Le mois dernier, vous avez été nombreux à consulter notre news traitant du crossover à venir entre Harley Quinn x Elvira. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que nous retrouvons dans l'équipe créative Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, très appréciés sur l'univers d'Harley Quinn. Notre source ? Les sollicitations du mois d'août. Sauf que voilà, nous retrouvons à présent exactement la même sollicitation... pour le mois d'octobre !

Vous l'aurez compris, la numéro a, discrètement, été repoussé du 20 août au 1er octobre.

Aucune raison n'a été apportée à ce sujet mais il est bien précisé qu'il s'agit, pour le coup, d'une "resollicitation" plutôt que d'une "sollicitation". Notons également que toutes les anciennes précommandes sont annoncées à présent comme étant caduques.

LA MAÎTRESSE DES TÉNÈBRES RENCONTRE LE DADDY'S LITTLE MONSTER !

Que se passe-t-il lorsque la princesse clown du crime s'ennuie ? Manigances, facéties, coups et blessures graves… les possibilités sont infinies ! Ajoutez à cela un certain animateur télé à l'esprit macabre qui semble attirer les ennuis comme les cryptes attirent les vampires, et le décor est planté pour la plus grande collaboration depuis la rencontre entre Frankenstein et sa fiancée !

Alors que sa série préférée est sur le point d'être supprimée suite à un rachat par une entreprise, Elvira doit trouver un plan pour rentabiliser ses finances – et sa nouvelle amie Harley Quinn a une idée suffisamment folle pour fonctionner ! Ensemble, elles vont organiser la plus grande fête d'Halloween que Brooklyn ait jamais connue – que le quartier le veuille ou non !

Mais ce n'est pas tout ! Ce numéro inédit comprend également des couvertures sombres et captivantes de JOSEPH MICHAEL LINSNER, CHAD HARDIN, BEN CALDWELL et MARK SPEARS, créateur de la série à succès Mark Spears Monsters !