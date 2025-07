Un comics Maléfique pour le mois d'octobre

C'est encore et toujours durant les sollicitations du mois d'octobre que Dynamite a annoncé la chose. L'éditeur va proposer une nouvelle série autour de Maléfique intitulée Disney Villains: Maleficent Vol. 2 #1. La série sera écrite par Paulina Ganucheau et sera dessinée par Theo Stultz. Le titre sera disponible avec une chiée de variant covers dont une à 100$... Laquelle ? La "metal premimum cover", réalisée par Paulina Ganucheau. A quoi va-t-elle vous servir ? Aucune idée. Mais elle existe.

VOYAGE DANS LES TÉNÈBRES ! La Reine de la Montagne Interdite revient pour un tout nouveau récit d'infamie, imaginé par l'auteure Paulina Ganucheau et le dessinateur Théo Stultz ! Se déroulant juste après que Maléfique, assoiffée de vengeance, ait jeté sa malédiction sur la Princesse Aurore, cette nouvelle aventure hypnotique suit la régente avide de pouvoir alors qu'elle entreprend de constituer son arsenal d'énergie magique pour devenir invulnérable à toute force qui oserait défier son règne. Lorsque ses serviteurs gobelins reviennent d'un raid contre un royaume voisin, porteurs d'un mystérieux grimoire lumineux, la Reine perçoit une présence ancienne et surnaturelle sous ses couvertures – une force qui pourrait lui offrir une nouvelle source de pouvoir quasi illimité. Cependant, pour s'en emparer, elle doit quitter la sécurité de son royaume et s'aventurer dans un monde inconnu et dangereux – un endroit d'où peu d'humains reviennent ! Avec ses couvertures sombres et magnifiques signées Paulina Ganucheau, Ellery Santos, Robert Quinn et Theo Stultz, Disney Villains : Maléfique Vol. 2 #1 ajoute une nouvelle dimension à l'un des antagonistes les plus sinistres et captivants de Disney ! IL ÉTAIT UNE FOIS UN CAUCHEMAR !

Disney Villains: Maleficent Vol. 2 #1 sortira le 15 octobre pour 4.99$.