Dynamite annonce un nouveau comics Supernatural pour le mois d'octobre

Bonne nouvelle pour les fans de Sam et Dean, Dynamite vient d'annoncer la sortie d'un nouveau comics dans l'univers de Supernatural. La nouvelle série sera écrite par Greg Pak et dessinée par Eder Messias tandis que Clayton Crain s'occupera de la cover principale.

LES FRÈRES WINCHESTER SONT DE RETOUR ! Préparez-vous à reprendre la route avec Dean et Sam, alors qu'ils sillonnent les routes et les chemins d'une petite ville américaine à la recherche de crimes démoniaques à résoudre ! Situé entre la première et la deuxième saison fondatrices de la série télévisée culte, ce tout nouveau titre de l'auteur à succès GREG PAK (Dark Vador, Lilo & Stitch) et de l'artiste au talent surnaturel EDER MESSIAS (Sam Wilson : Captain America) ramène les lecteurs aux origines de la magie noire et révèle une nouvelle menace inquiétante à laquelle les frères querelleurs devront faire face avant de pouvoir repartir chasser le démon qui a tué leur mère. Dans ce premier numéro, les chasseurs de monstres doivent découvrir l'entité responsable d'une série d'incendies mystérieux dans une ville en ruine – des attaques qui commencent par l'incendie d'une usine de Windler Industries, puis s'intensifient jusqu'à l'incendie de plusieurs employés de Windler. Mais trouver la force maléfique derrière ces incendies surnaturels n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît, surtout lorsque le PDG Steff Windler, pourtant si bien préparé, s'implique personnellement ! Avec des couvertures captivantes de Clayton Crain, David Cousens et Eder Messias, chaque numéro de Supernatural comprend également une couverture photo spéciale mettant en vedette les acteurs adorés de la série à succès ! SAVING PEOPLE, HUNTING THINGS — THE FAMILY BUSINESS!

Le titre sortira le 1er octobre pour 4.99$.