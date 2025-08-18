  1. Accueil
Gen V, spin-off de The Boys, dévoile son planning pour la saison 2

18 Aout 2025
Gen V, spin-off de The Boys, dévoile son planning pour la saison 2

La saison 2 de Gen V, c'est le mois prochain. Il est donc temps, tout doucement, de se pencher sur le planning de diffusion du spin-off de l'adaptation de The Boys.

Pour le coup, il n'y aura pas de grande surprise dans le sens où le planning reprendra la même logique que les dernières saisons diffusées. Autrement dit : plusieurs épisodes pour le top départ puis un épisode par semaine jusqu'à la fin.

Voici le détail :

