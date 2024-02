Quatre Fantastiques : des noms et une date pour le film

Après ce qui semblait être 84 ans à attendre le casting pour les Quatre Fantastiques, nous avons enfin des noms pour la plus vieille famille de chez Marvel.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Pedro Pascal sera Reed Richards (The Last of Us, The Mandalorian), Vanessa Kirby incarnera Sue Storm (Mission : Impossible, The Crown), Joseph Quinn jouera le rôle de Johnny Storm(Stranger Things) et Ebon Moss-Bachrach deviendra Ben Grimm (The Bear, Andor) Cette liste est donc confirmée après des mois de spéculation et de rumeurs.

Marvel Studios' The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/yaWH6qjbtb — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

L'annonce est accompagnée par un logo qui fait très années 60 et une date de sortie pour le 25 juillet 2025, soit deux semaines après Superman : Legacy, pour bien embêter DC ou par simple hasard (à vous de voir).