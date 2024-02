DC vs Marvel et The Age of Amalgam republiés en août

Les crossovers DC Versus Marvel et The Amalgam Age (où différents héros sont des mélanges entre des personnages de chez Marvel et de chez DC) seront republiés le 6 août 2024 dans deux omnibus. Cependant, l'annonce ne concerne pour le moment que l'édition en anglais, donc le mystère reste entier sur une éventuelle sortie traduite en français.

Au-delà du classique récit d'affrontement puis d'alliance entre les héros de DC versus Marvel, The Amalgam Age permet de retrouver une relique des temps anciens avec Dark Claw (Batman + Wolverine), Super Soldier (Superman + Captain America), Iron Lantern (Iron Man + Green Lantern). Des mélanges de personnages qui ne se font plus du tout de nos jours, tout comme les collaborations entre les deux géants de manière générale. Pour citer quelques artistes ayant travaillé sur les titres proposés : Mark Waid, Dave Gibbons, Dennis O'Neil, George Pérez, Dan Jurgens, John Romita Jr., Gary Frank, Chris Clarement et bien d'autres encore. Donc en résumé, c'est du lourd !

Ces deux omnibus sont donc un bon moyen de (re)découvrir des comics un peu plus décomplexés et sans les entraves actuelles des studios de cinémas qui sont derrière les maisons d'éditions, enfermés dans une compétition plutôt que dans la cohabitation de l'époque entre Marvel et DC. Les deux se permettaient alors d'être perméables de temps en temps, comme avec JLA / Avengers notamment, de Kurt Busiek et du regretté George Pérez.

DC Versus Marvel Omnibus et DC/Marvel: The Amalgam Age Omnibus sont prévus pour le 6 août 2024 outre-Atlantique et dans les quelques boutiques françaises proposant de la VO.