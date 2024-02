La renaissance de Daredevil : Born Again

Après la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood l'été dernier, la méthode Marvel Studios à la télévision a beaucoup changée. Une approche plus classique et méthodique avec un showrunner, qui devrait rendre l'organisation des productions plus claire. Le cas le plus touché par cette nouvelle organisation, Daredevil Born Again, a connu un changement de scénaristes et de réalisateurs, avec une refonte quasiment globale du projet.

Environ 6 épisodes sont tournés avant que les grèves n'interrompent le tournage. En septembre 2023, la fin des grèves approche, et Feige en profite pour relancer le processus créatif de la série.

Attention spoilers : si vous souhaitez ne rien savoir des évènements ou des personnages présents, faites demi-tour !

Matt Corman et Chris Ord, les anciens scénaristes de la série, sont remplacés par Dario Scardapane (The Punisher ), qui assument également le rôle de showrunner. Les épisodes déjà tournés pré-grèves sont conservés et la nouvelle équipe créative vient combler la saison avec leur propre création pour atteindre un nombre d'épisodes inconnu. Les 18 épisodes prévus initialement remis en question, on peut supposer que la série se fixera sous la barre des 13 épisodes, pour un format plus standard.

Et à la réalisation, le duo Justin Benson et Aaron Moorhead (Loki saison 2) prendront la relève et s'occuperont des épisodes restants de cette saison.

Deborah Ann Woll et Elden Henson, respectivement dans les rôles de Karen Page et de Foggy Nelson, font leur retour. En effet dans la première version de Born Again, ces personnages auraient été tués avant le début de la série. Une décision que beaucoup critiquèrent, au vu de leur popularité et de la fin de la saison 3 de Daredevil .

Autre retour, Wilson Bethel reprend du service en tant que Benjamin Poindexter / Bullseye, en arborant cette fois-ci une tenue pour le personnage (qui semble être inspirée du design de Marco Checchetto).

Avec les retours de ces personnages, Born Again comme une saison 4 de la série Netflix sauf en nom devient de plus en plus crédible. De plus, la canonisation des séries Marvel Netflix dans le MCU ne fait que renforcer l'intention de Marvel Studios de proposer une suite aux aventures de nos justiciers de rues préférés.

Alors que la série Écho utilisait l'ancienne tenue de Daredevil pour sa séquence de combat et que She-Hulk avait opté pour une variation rouge et jaune de cette même tenue, Born Again sera l'occasion de le voir endosser un costume plus proche des comics, et qui est selon moi une amélioration, même si on peut regretter l'absence de DD sur le torse !

On constate donc une mutlitude de changements qui semble s'aligner sur la continuité de la série Netflix, et c'est tant mieux. Les trois saisons (en particulier la première et la troisième) sont parmi les meilleures productions Marvel. Mais ces changements assez brusques (environ 4 mois entre l'annonce du changement créatif et le retour au tournage) peut être source d'inquiétudes quant à la cohérence du projet Born Again.

Les photos de tournage n'ont pas cessé d'inonder les réseaux sociaux et les sites spécialisés depuis la reprise de la production, et cela peut s'apparenter à une tentative de rassurer les fans sur le contenu de la série après de nombreuses rumeurs et fuites (datant de la première version du projet) qui n'ont pas été très bien accueillies.

Les standards d'écriture de Marvel Studios ne sont pas toujours très haut, donc pour que Kevin Feige et compagnie décident de tout reprendre, c'est que : soit la qualité du projet ne devait vraiment pas être au niveau, soit qu'il n'était pas adapté au MCU. Mais au vu des choix de ne pas inclure Karen Page, Foggy Nelson ou Bullseye, et de produire 18 épisodes, on peut se poser de réelles questions sur la ligne éditiorale du projet d'origine.

En somme, si tout n'est pas parfait et que certaines zones d'incertitude peuvent être inquiétantes, la renaissance de Daredevil : Born Again va dans la bonne direction.



La mise à jour du calendrier des sorties Disney maintient Daredevil : Born Again pour 2024. Si cette date reste inchangée, rendez-vous cette année pour la série qui porte décidémment bien son nom !

Crédits Photo : Just Jared et Getty Images