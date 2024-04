Panini annonce ses Marvel Poche de l'année

Mercredi dernier est sorti la première vague d'albums de la collection Marvel Poche de Panini. Le principe est le même que pour les Nomad d'Urban, l'éditeur propose à petit prix une sélection de succès de Marvel au format de poche. La première vague du 3 avril contenait les tomes 1 et 2 d'Ultimate Spider-Man (9,99€), le tome 1 d'Ultimates (9,99€) et le tome 1 d'Avengers vs X-Men (7,99€). Ces séries auront une suite.

En effet, le 12 juin, Panini publiera le tome 3 d'Ultimate Spider-Man , le tome 2 d'Ultimates et le tome 2 d'Avengers vs X-Men. Le 11 septembre arriveront le tome 4 d'Ultimate Spider-Man et le tome 3 d'Ultimates, et enfin, le 4 décembre sortira le tome 5 d'Ultimate Spider-Man .

Concernant les nouvelles séries, il y aura les Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday, avec un tome 1 le 12 juin, et un tome 2 le 11 septembre. Panini rééditera dans ce format le célèbre event Civil War, avec le tome 1 le 11 septembre, et le tome 2 le 4 décembre. Enfin, le 4 décembre sortiront aussi Spider-Island et les Young Avenvers d'Allen Heinberg et Jim Cheung.

Le contenu de chaque album devrait correspondre à peu près à celui des Marvel Deluxe. C'est le cas des Ultimate sortis, le Avengers vs X-Men étant un peu différent. En effet, au lieu de séparer la série principale et les séries dérivées, le tome 1 contient la première moitié de chaque. Les prix ne devraient pas dépasser les 10€.