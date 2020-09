[VF] Sélection MDCU de septembre 2020

Auteurs : David, Frank Cette dixième INTÉGRALE de Hulk fait la part belle au fantastique dessinateur Gary Frank. Peter David fait également des merveilles au scénario, avec un passage du Silver Surfer, des Starjammers et le mariage de Rick Jones ! En plus : Des épisodes 100% inédits en France, dont un affrontement mythique avec Venom ! (Contient les épisodes US Incredible Hulk 413-419, Annual 20, Tales to Astonish (1994) 1 et Incredible Hulk Vs Venom (1994) 1, précédemment publiés dans Hulk (Semic) 17-20, Top BD 40, inédits)

