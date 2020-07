[VF] Sorties Comics de juillet 2020

Bliss Comics



Scénario : Vita Ayala

Dessin : Raul Allén, Patricia Martín, Kano, Tana Ford



MENTOR. HÉROÏNE.

ENNEMI PUBLIC NUMÉRO 1.

Lorsque le pays qu’elle servait s’est mis à traquer et tuer les psiotiques comme elle, ces humains aux pouvoirs extraordinaires, Livewire a dû faire un choix. Pour protéger les siens, elle a utilisé ses pouvoirs technopathiques pour plonger les États-Unis dans le noir et causer une catastrophe sans précédent. Considérée comme une terroriste, elle est maintenant poursuivie sans relâche par ses anciens alliés. Parmi les psiotiques même, ses actes font douter celles et ceux qu’elle considère comme ses propres enfants. Traquée, haïe… quelle genre d’héroïne Livewire peut-elle encore être ?

Vita Ayala, étoile montante des comics (Wonder Woman, Bitch Planet) raconte la cavale de la psiotique la plus recherchée des Etats-Unis et sa profonde remise en question morale. Dans ce récit complet et accessible, Iel s’allie aux artistes Raul Allén et Patricia Martín (Wonder Woman, Eternal Warrior), Kano (Gotham Central, Quantum and Woody) et Tana Ford (Silk, Gwenpool, Spider-man).

Contient maxi-série Livewire #1-12

Prix : 30€