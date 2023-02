[VF] Sorties Comics de mars 2023

Panini Comics



Roy Thomas, John Buscema



Découvrez le dernier cycle de Conan the Barbarian écrit par Roy Thomas. Une grande aventure du roi d’Aquilonie vous attend également avec la suite du roman Conan the Conqueror/The Hour of the Dragon dessinée, comme le reste de ce volume, par le regretté John Buscema.

(Contient les épisodes US Conan the Barbarian (1970) 106-115 et Annual 5, précédemment publiés dans Conan le Barbare (V1) 18 et Conan le Barbare (V2) 1-3 et 8)

Prix : 32€