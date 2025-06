[Sorties Comics] Vendredi 13 Juin

Huginn & Muninn



Pas de note

Lorsque les forces obscures menées par la Bête conspirent pour corrompre le tissu de la réalité, l'âme immortelle d'Eddie est brisée et éparpillée à travers le cosmos. Ayant soif de revanche Eddie se relève et s’apprête à affronter chaque créature se mettant en travers de son chemin afin de récupérer les fragments de son âme et éliminer le terrible démon. Cette toute première série de bande dessinée officielle Iron Maiden, basée sur le jeu de rôle à succès du groupe : Iron Maiden: Legacy of The Beast, permet au lecteur de découvrir ou replonger dans l’univers fantastique d’un des plus grands groupe de metal du monde et de parcourir les nombreux mondes de la discographie d'Iron Maiden. Des sables pharaoniques de Powerslave au futur lointain de The Final Frontier suivez Eddie dans des aventures fantastiques !

Prix : 30€