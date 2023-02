Aperçu du programme 2023 de Delcourt Comics

Durant un temps d’échange, Thierry Mornet, le responsable éditorial comics de Delcourt, a pu nous donner quelques informations sur les sorties comics 2023 de la collection Contrebande de l’éditeur. Nous le remercions du temps qu’il nous a offert. Le programme que l’on présente ci-dessous n’est ni exhaustif ni définitif : d’autres sorties seront annoncées durant l’année.

Delcourt collabore avec Scott Snyder pour proposer la traduction des sorties de son studio Best Jackett Press. La première publication était Démons, dont vous pouvez trouver la critique sur MDCU, et la prochaine est Clear qui arrive en avril. Snyder est accompagné sur ce titre par Francis Manapul. Nous y découvrirons un futur dystopique où les gens peuvent se connecter neurologiquement à internet, et choisir ce qu’ils veulent voir grâce à des lentilles sur les yeux.

Le titre suivant sera La Nuit de la Goule (Night of the Ghoul), avec Francesco Francavilla au dessin. En 1936, un film de monstre, entre Frankenstein et Dracula, est tourné, mais sans être diffusé car détruit dans un incendie avec l’équipe du film. Il refait surface aujourd’hui. Il s’agit d’un comics d’horreur et de monstre à l’ancienne. Le troisième titre sera Canary, avec Daniel Duke Panosian au dessin. L’histoire mélange western, horreur, et… faits réels ! Les autres créations de Snyder arriveront après.

Gros morceau chez Delcourt, Spawn continue d’avancer en 2023 dans la lignée de la célébration de ses 30 ans, avec la suite de Spawn Renaissance (critique du dernier tome), King Spawn (critique), Gunslinger Spawn (critique), et The Scorched (critique). Des couvertures de Paul Renaud sont prévues. Le tome 22 de Spawn version archive sort mercredi, et permet de finaliser la réédition de La Saga Infernale. Il n’y aura d’ailleurs pas de tome 23 : pour avoir la suite, il faudra passer à Spawn Renaissance.

Concernant les séries satellites de Spawn, l’intégrale de Curse of the Spawn arrive en 2023 sous le titre La Malédiction de Spawn. Le premier volume sur un total de trois sort fin août. Ces albums contiendront aussi la réédition de la mini-série Violator. Pour ceux qui se posent la question concernant la publication de Spawn/Batman sorti fin 2022, comme c’est chez DC, Delcourt n’a pas les droits.

L’univers Hellboy s’étoffe aussi en 2023. Le dernier album deluxe de Hellboy est sorti en début d’année, ainsi que la réédition de Sledgehammer 44 (critique). De l’inédit est aussi prévu, avec la publication des tomes 17 et 18 de la série Hellboy. Le tome 17 contiendra l’adaptation graphique du roman Hellboy: The Bones of Giants de Mike Mignola et Christopher Golden. Il y aura aussi dans le courant de l’année un tome de Hellboy + BPRD.

Le duo Ed Brubaker/Sean Phillips est présent en 2023 chez Delcourt, avec deux tomes de leur excellente série Reckless. Une nouveauté sortira aussi avec Night Fever, par les mêmes auteurs. Il s’agit d’un thriller où un homme se retrouve à découvrir un monde caché de la nuit, violent et sans règle.

Delcourt goûte aussi à une licence avec Avatar, dont un tome est paru l’année dernière (critique). En 2023, l’éditeur entre dans le cœur du sujet, avec quatre albums prévus. Ce sont des publications récentes aux Etats-Unis qui sont arrivées en prévision du deuxième film. L’idée de Delcourt est de combler l’attente entre Avatar 2 et Avatar 3. Le prochain album à sortir est Avatar: The High Ground, sorti en novembre 2022 aux Etats-Unis. L’histoire se base sur le script de James Cameron pour ce qui aurait dû être l’histoire d’Avatar 2. Un bon moyen de découvrir l’évolution du travail du réalisateur.

Plusieurs titres d’AWA Studios sont aussi proposés. En ce début d’année est déjà sorti Not All Robots (critique), et il sera accompagné par Télépathes plus tard dans l’année. Aux contrôles de ce récit complet se trouvent J. Michael Straczynski et Steve Epting, ce qui est plutôt prometteur. Il s’intéressera aux conséquences d’un phénomène qui a donné des pouvoirs de télépathe à un dixième de la population.

En outre, Delcourt a récupéré les droits d’Arrowsmith, un titre composé de deux mini-séries écrites par Kurt Busiek et dessinées par le regretté Carlos Pacheco. Édité par les Editions USA en 2004 et introuvable aujourd’hui, il nous raconte une première guerre mondiale, mais avec de la magie, des dragons et autres créatures surnaturelles.

En juin, une nouveauté intéressante intégrera le catalogue de Delcourt. Il s’agit de GILT, publiée chez Ahoy Comics aux US, et qui sera traduit par La Guilde des Temporalistes Indépendants. L’histoire se base sur un duo de femmes, et nous racontera des histoires de voyages dans le temps sur fond de fantasy urbaine. Le scénario est de Alisa Kwitney, avec des dessins de l’artiste belge Mauricet qui continue à développer sa belle carrière, entre franco-belge et comics.

Il est impossible de ne pas mentionner la grosse sortie de Delcourt de ce début d’année : BRZRKR, le comics de Keanu Reeves, accompagné de Matt Kindt au scénario et Ron Garney au dessin. Le premier tome arrive tout bientôt, avec une critique à venir sur MDCU. Il s’agira d’une trilogie, avec un tome 2 en septembre et le tome 3 début 2024.

Après ces annonces, la discussion a pu dériver sur certains autres sujets de l’éditeur. En 2022, Ed Gein a été une publication remarquée (critique), avec un succès critique, mais aussi publique puisque l’album en est à sa troisième édition. Même s’il a peut-être bénéficié d’un engouement récurrent autour des tueurs en série, l’approche de Delcourt était plus de proposer le maximum de l’œuvre du dessinateur Eric Powell, surtout lorsqu’il est associé à un auteur comme Harold Schechter. D’ailleurs, concernant Powell, le tome 4 de Hillbilly arrive bientôt, et il est prévu en 2023 une réédition en intégrale de The Goon.

Radiant Black (critique tome 1 et tome 2) a eu un accueil plutôt tiède par le public. La série a du potentiel, avec tout un univers qui est développé sur plusieurs spin-offs. Pour le moment, Delcourt continue la série principale, et si les ventes suivent, il y a une volonté d’éditer plus, comme pour Invincible. Ce n’est cependant pas prévu pour le moment.

En parlant d’Invincible, la réédition en intégrales continuent en 2023. Elle sera accompagnée par des intégrales des Gardiens du Globe et de Brit.

Pour terminer, malgré le succès des collections à petits prix d’Urban et Panini, dont la collection Urban Nomad, Delcourt ne sortira pas de collection équivalente. En effet, ce genre de collection est plus facilement réalisable sur de grosses licences, ce que ne propose pas Delcourt. Le catalogue de l’éditeur se concentre plus sur les auteurs qui possèdent la totalité des droits sur leurs créations.