[Review VF] Radiant Black tome 2

En mai dernier était sorti un premier tome de Radiant Black prometteur, mais avec des défauts. La suite est arrivée en librairie mercredi dernier, et nous allons nous y attarder. Publiée par Delcourt, la série est l’œuvre de Kyle Higgins et Marcelo Costa principalement.

A la fin du premier tome, nous découvrions que le costume de Radiant Black n’était pas unique, et il était rejoint par d’autres couleurs : rouge, jaune et rose. Le tome 2 commence en pleine action, où les quatre Radiant se battent contre un mystérieux personnage qui semble bugué. Celui-ci désire récupérer les Radiant et leurs pouvoirs, quitte à les tuer. Ce passage très dynamique permet notamment de mieux comprendre les pouvoirs des personnages, chaque Radiant ayant une capacité spécifique.

Au troisième chapitre de l’album, le rythme retombe, et c’est le retour à la vie normale. Marshall, le mec sous le masque de Radiant Black, retombe dans un train-train quotidien, et visite régulièrement son ami dans le coma. Il va d’ailleurs vouloir utiliser ses pouvoirs pour le ramener à la conscience. La série arrive à rendre ses personnages touchants, et certaines scènes émouvantes. Et le refus du deuil de Marshall nous offre tout un tas d’effets visuels plutôt réussis.

Le tome se termine en s’intéressant tout particulièrement au personnage de Radiant Rose. Dans un premier temps parce qu’elle va faire équipe avec Marshall, et ensuite parce que le dernier chapitre nous montre ses origines. Ce personnage est un peu casse-gueule, car étant jeune, il y a une volonté de montrer qu’elle s’exprime comme les gens de son âge. Je ne sais pas si le problème vient de la traduction, mais certaines expressions semblent malheureusement un peu forcées.

Le problème principal de ce tome de Radiant Black est qu’il ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Le contexte est peu détaillé, et on ne comprend pas tout ce qui s’y passe. Les pouvoirs et leurs origines ne sont pas clairement expliqués. Il se passe parfois des choses qui sortent un peu de nulle part, sans qu'on comprenne pourquoi. Peut-être que les auteurs ont les clés, mais sans règles claires de l’univers, le tout est assez confus, et puisque les enjeux sont mal définis, que tout peut arriver à tout moment, l’intérêt de la lecture en pâtit quelque peu.

Pourtant, le potentiel est toujours là. Les personnages sont attachants, les costumes et les pouvoirs sont cools, il y a de bonnes idées… Les dessins sont très réussis, et malgré l’arrivée d’autres dessinateurs, gardent une unité appréciable. Le dernier chapitre sur Radiant Rose est une excellente histoire qui nous montre l’envers du décors d’une streameuse. Les auteurs font l’effort d’avoir une vision a priori plutôt juste de ce média. Le personnage est crédible et on prend beaucoup de plaisir à découvrir son histoire.

La série est souvent comparée à Invincible, mais je dirais plutôt qu’elle a des influences communes qui impliquent des similarités. La narration est totalement différente, car Invincible se base plus sur le dialogue, et la violence est beaucoup plus contenue dans Radiant Black. Non, la meilleure comparaison reste celle de Power Rangers, ce qui n’est pas étonnant puisque Higgins a travaillé sur les comics Power Rangers et Ultraman . La série Radiant Black est donc un super sentai, mais à la sauce américaine, ce qui est la particularité même de Power Rangers. Dans ce cas, nous en sommes encore à la découverte des personnages, et il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l’univers de la série. D’ailleurs, ce tome 2 se finit sur une fin ouverte, et le tome 3 sera décisif, puisque l’univers de Radiant Black devrait s’ouvrir.