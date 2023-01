[Review VF] Spawn - Scorched - L'escouade Infernale tome 1

Avec Scorched, Delcourt publie la dernière série dérivée de Spawn Renaissance (critique dernier tome). Il s’agit de la troisième après le tome 1 de King Spawn et le tome 1 de Gunslinger Spawn. L’univers Spawn n’a jamais été aussi riche !

Ce tome 1 de Spawn - Scorched est sous-titré L’Escouade Infernale, ce qui indique bien les intentions de cette série, puisqu’elle va nous raconter les exploits d’une équipe. Spawn est habituellement un personnage solitaire, même s’il s’associe parfois à des alliés. Dans Spawn Renaissance, depuis l’arrivée des multiples Spawn, la perspective d’une guerre se profile, ainsi que le besoin pour Al Simmons de former une armée en s’associant avec d’autres Spawn. Scorched se situe dans la continuité de cette idée en formant une équipe de Spawn.

Pour être précis, il n’y a pas que des Spawn, puisque l’Escouade Infernale est composée de Miss Spawn, du Spawn Médiéval, du Spawn Pistolero, mais aussi du Rédempteur. Tout ces personnages ont déjà été croisés dans la série principale, et heureusement Delcourt propose une présentation de chacun d’entre eux en début d’album. Al Simmons, qui a mis en place l’équipe, fait régulièrement des apparitions pour la contrôler, mais ce n’est clairement pas le personnage principal. C’est plutôt le groupe qui est mis en avant, avec à sa tête Miss Spawn.

La proposition de cette série est donc bien différente des autres. Spawn Renaissance a une vision plus globale, même si quand même centrée sur Al Simmons, King Spawn se focalise sur Simmons, et Gunslinger Spawn sur le Spawn Pistolero. Scorched a une autre approche. L’Escouade Infernale, fraîchement créée, doit mettre en place un travail d’équipe, et les différents membres doivent apprendre à se faire confiance. Ce premier tome insiste dans sa narration sur ces relations entre les personnages. Cette approche change pas mal la façon de raconter les choses. Les combats ont un déroulement différent. C’est finalement peut-être la série dérivée la plus originale pour du Spawn, et le concept est plutôt rafraîchissant.

Au niveau de l’histoire, une menace importante se profile, avec un antagoniste pour le moment anonyme. Plusieurs personnages connus reviennent, comme le Spawn Peste, le Briseur d’Âme ou, plus intéressant, Haunt. La série s’ancre donc bien dans l’univers Spawn, et même si elle reste rattachée à ses séries sœurs, elle est tout de même globalement indépendante pour le moment. Le scénario est d’ailleurs de Sean Lewis qui écrit aussi King Spawn.

Après une introduction plutôt efficace, le milieu de l’album a une narration un peu confuse, où les enjeux de l’équipe ne sont pas très clairs. Elle n’est pas aidée par un dessin qui semble se chercher. Heureusement, ces défauts s’effacent par la suite. La fin est bien mieux maîtrisée, et semble vraiment lancer la série. Si le dessin de Stephen Segovia est bon dès le début, la construction des planches et le storytelling étaient en retrait. Ces points s’améliorent sur la seconde moitié de l’album.

Delcourt propose aussi quelques ajouts en plus des six premiers numéros de la série. A la fin se trouvent deux récits courts, probablement issus du Spawn Universe #1. Le premier anecdotique traite du personnage Medieval Spawn, et le second, bien plus intéressant, nous dévoile des informations sur Haunt. En bonus, la fin de l’album propose l’habituelle galerie de couvertures, mais l’éditeur fournit aussi un poster qui reprend les couvertures des trois séries dérivées.