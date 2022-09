[Review VF] King Spawn tome 1

Nous y sommes. Les derniers tomes de la série Spawn Renaissance nous introduisaient un univers plus étendu pour le célèbre anti-héros. Delcourt avait annoncé l’arrivée de nouvelles séries Spawn, et King Spawn est la première d’entre elles. Son tome 1 arrive aujourd’hui dans les librairies.

Ce premier tome de King Spawn s'ouvre avec une partie du Spawn Universe #1. Ce numéro a permis, aux Etats-Unis, de marquer le lancement de l'univers étendu Spawn, et l'arrivée des nouvelles séries. Il est divisé en plusieurs chapitres, et King Spawn contient probablement le plus important, consacré à Spawn. Il fait le lien entre la série principale, et dévoile quelques éléments à venir. Son intérêt est aussi d'être dessiné par l'excellent Jim Cheung. Son trait maîtrisé et graphique colle bien à l'univers de Todd McFarlane.

Ce prologue est en quelque sorte une suite du tome 11 de Spawn Renaissance. Il fait un état des lieux suite au combat contre le Spawn Oméga. Quelqu’un ne lisant pas Spawn Renaissance risque d’être un peu déboussolé par ce début. Cependant, lorsque la série King Spawn débute véritablement, dès le premier chapitre, l’histoire part sur de nouvelles bases. Spawn découvre la menace Psaume 137, un groupe terroriste et une espèce de secte qui semble vouloir s’en prendre à lui.

King Spawn est en lien permanent avec Spawn Renaissance, car elle utilise les mêmes personnages. Cependant, chaque série raconte une histoire différente, qui se déroule en parallèle de l’autre. Le scénario est signé Sean Lewis (Coyotes, The Few), que McFarlane supervise. Malgré ce nouveau venu, une bonne partie du lore de Spawn est utilisée, notamment de nombreux personnages récurrents, comme Billy Kincaid ou Sam et Twitch. Lewis s’intéresse aussi aux origines de Spawn, et rend son récit cohérent avec l’histoire de l’anti-héros. Il fait par exemple revenir sur le devant de la scène l’opposition tripartite entre l’enfer, le ciel et Gaia.

Au final, King Spawn est très proche de la série originale. Comme l’explique McFarlane, ces nouvelles séries ont été créées car la série principale n’avait pas assez de pages pour tout raconter. Il faut voir les deux séries comme deux faces d’une même pièce, un peu comme les séries Batman et Detective Comics par exemple. D’ailleurs ce tome 1 fait référence au tome 12 de Spawn Renaissance, non sorti à ce jour. Pourtant, si Spawn Renaissance s’éparpille souvent, et manque d’une ligne claire, ce n’est pas le cas de King Spawn. Le récit est mieux construit, avec une histoire bien ficelée, captivante, et plus resserrée que sa grande sœur, tout en gardant les mêmes ingrédients.

Malgré la transition difficile avec Cheung, Javi Fernandez (Batman, Justice League) fait des merveilles au dessin. Si certains passages sont un peu en dessous, son trait est globalement réussi, avec des moments vraiment impressionnants. Sa narration est bonne, et il nous offre quelques magnifiques double-pages. Ce tome est graphiquement une réussite.

A la fin de l’album se trouve une histoire courte sur Miss Spawn tirée de Spawn Universe #1. Dessiné par Marcio Takara, le récit est assez anecdotique, même s’il permet de travailler le personnage de Miss Spawn. Au niveau des bonus, Delcourt nous gate, avec plusieurs interviews des auteurs, un focus sur le travail de Fernandez, et une superbe galerie de couvertures.