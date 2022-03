Le programme comics à venir de Delcourt

Le week-end dernier se déroulait le festival BD d’Angoulême, l’occasion de rencontrer Thierry Mornet, le responsable éditorial comics de Delcourt, et de faire le point sur les prochaines sorties de l’éditeur. La première grosse annonce a fait l’objet d’une news hier, et concerne la récupération des droits pour la plupart des titres Comixology Originals.

2022 est l’année Spawn pour Delcourt. Le personnage fête en effet ses 30 ans, et l’éditeur prévoit un planning chargé. Les nouvelles séries dérivées seront publiées dans… des séries dérivées ! Du coup, nous avons la série régulière Spawn - Renaissance qui continue avec trois (!) tomes cette année (le 9 en janvier, le 10 en avril et le 11 en août), et les différentes séries dérivées arrivent ensuite : le tome 1 de King Spawn en septembre, le tome 1 de Gunslinger Spawn en novembre et The Scorched (probablement traduit par L’Escouade Infernale) arrivera début 2023. Le one-shot Spawn Universe devrait quant à lui être éclaté entre ces différentes séries, en fonction du contenu. Les couvertures des trois séries dérivées seront connectées, comme aux US, et formeront une fresque dessinée par Brett Booth :

Ce n’est pas tout puisque Delcourt prévoit un objet de collection pour les amateurs de Spawn, et pour fêter dignement son anniversaire. Il s’agit d’un album spécial 30e anniversaire qui sortira en mai et qui contiendra les 15 premiers chapitres de la série, plus le premier numéro en version director’s cut. Ce tome n’est pas basé sur une publication US, et est inédit à la France. Il contiendra bien les 15 premiers numéros, donc même ceux scénarisés par Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim et Frank Miller. Le format sera plus grand, et il y aura de nombreux bonus, dont des dessins inédits de McFarlane lorsqu’il était enfant, et qu’il esquissait ce qui allait devenir Spawn. L’album contiendra d’ailleurs une préface inédite de McFarlane.

Enfin, l’éditeur continue de rééditer en intégrale les séries Spawn. La série principale continue dans le format archive avec un tome 21 pour octobre. Il y aura aussi des séries dérivées, puisque l’intégrale de Spawn - Godslayer sortira en juillet, et l’année prochaine débutera la réédition de Curse of Spawn dont l’intégralité sera publiée en deux ou trois tomes. Le programme de l’année est donc chargé pour le rejeton de l’enfer, et l’avenir se présente bien. Même si c’est au stade de projet pour le moment, des intégrales Sam & Twitch sont envisagées, ainsi que, peut-être, un tome 2 de Hellspawn contenant les rééditions de De Sang et d’ombre et Spawn Simonie. Il faudra attendre pour en savoir plus.

Delcourt continuera à travailler sur ses univers et ses auteurs phares. Eric Powell aura le droit à une grosse sortie en avril avec le très prometteur Ed Gein - Autopsie d'un tueur en série. Cependant, si vous êtes un fan de The Goon, la publication des Seigneurs de la misère en janvier dernier annonçait bien le retour du personnage. La deuxième série inédite en France arrivera en 2023.

Concernant Ed Brubaker, les Reckless vont continuer leur publication, surtout qu'à la suite au succès de la série, l’auteur sort de nouveaux tomes. Criminals sera rééditée en trois intégrales, avec la première qui arrive en juin. Elle ne sera pas seule puisqu’Incognito aura le droit à une intégrale en fin d’année.

Les nouveautés concernant Hellboy se font un peu plus rares qu’avant, mais elles seront publiées par Delcourt. Dans l’immédiat, le septième et dernier tome de l’édition Deluxe de Hellboy sera publié en fin d’année. Delcourt va aussi continuer sa collection des Dossiers secrets de Hellboy, après Raspoutine et Koshchei, il pourrait y avoir The Visitor, Vampire, Frankenstein…

Des rééditions en intégrales sont prévues pour Skybound. Dans la lignée de ce qui a été fait pour Brit, il y aura donc des intégrales pour Wolf-Man, Tech Jacket et Les Gardiens du Globe. Celle d’Invincible, composée de 12 volumes, continue avec les tomes 6, 7 et 8 pour 2022. Si vous attendez la version couleur de Walking Dead, elle n’est pas prévue dans l’immédiat. En effet, les droits concernent les albums US reliés, et la série colorisée n’existe pas en version reliée outre-atlantique. Certains récits de Skybound X seront utilisés par Delcourt, dans différentes séries. Par exemple, le récit court Ultramega sera directement intégré à la série Ultramega que l’éditeur prévoit de publier dans l’année. D’ailleurs, cette série de James Harren fait partie des grandes attentes de Delcourt.

Delcourt proposera plusieurs autres sorties. De Terry Moore, il y aura la série Serial en août dans le même format que les autres livres de l’auteur. Ever est aussi prévu, mais pas pour tout de suite. Toujours en 2022, une intégrale de L’Etrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman et P. Craig Russell est prévue, ainsi que le tome 2 de l’intégrale Tony Chu. Cet été paraitra aussi Fight Girls de Frank Cho. En outre, il y aura une suite à Bêtes de somme en 2023.

Cet article permet de faire un tour d’horizon des prochaines publications comics de Delcourt, mais ne les couvre pas toutes. Nous aurions aussi pu mentionner le dernier tome de Birthright en mai, Radiant Black, Brzrkr, Fathom ou Soulfire, mais aussi de la suite de séries comme Safrane Chu, Le Fléau ou Les Sept Secrets. Bref, le catalogue de Delcourt sera plus riche en 2022 que les titres cités ici. Il est d’ailleurs plutôt rassurant sur la bonne santé de l’éditeur niveau comics, là où d’autres se sont cassés les dents. Delcourt capitalise sur ses excellents auteurs et séries, et propose quelques nouveautés réjouissantes, que nous suivrons avec intérêt.