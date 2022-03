Delcourt annonce ses 6 premières séries ComiXology Originals

Annoncée pendant le festival de la BD d'Angoulême qui s'est tenu en fin de semaine, la collaboration entre Delcourt et ComiXology Originals se concrétise un peu plus aujourd'hui avec la révélation des premiers titres qui nous parviendront en VF dans les prochains mois.

Tête de gondole des créations originales de la plateforme américaine, les nouvelles oeuvres indé de Scott Snyder et de ses collaborateurs de renom seront évidemment éditées en France. Deux titres ont été annoncés pour l'instant : We Have Demons avec Greg Capullo, lancé à l'automne dernier, et Canary avec Dan Panosian, à venir en avril 2022.

Chip Zdarsky sera également à l'honneur avec deux productions créées avec l'artiste Jason Loo : Afterlift, série lancée en 2019 dans laquelle une chauffeuse VTC se retrouve chassée par des forces surnaturelles après avoir accepté de mystérieux passagers, et The All-Nighter, collaboration récente dans laquelle un vampire décide de devenir un super-héros et traquer les vilains.

Deux autres titres figurent également parmi cette première salve d'annonces : 40 Seconds, récit de Jeremy Haun et Christopher Mitten qui met en scène une équipe de scientifiques qui traverse l'univers via des portails alien pour répondre à un appel de détresse lointain, et Liebestrasse, qui conte l'histoire d'amour entre Sam et Philip pendant la montée du nazisme en Allemagne, écrite par Greg Lockard et illustrée par Tim Fish.

Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie n'a encore été communiquée. Delcourt s'offre en tout cas le choix de piocher dans un catalogue de titres très fourni et espèrons que le succès de ces premiers titres soit au rendez-vous pour inciter l'éditeur à continuer dans cette voie.