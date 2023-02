[Review VF] Hellboy - Dossiers Secrets - Sledgehammer 44

Les sorties dans l’univers de Hellboy se font plus rares depuis que les deux séries principales, Hellboy et BPRD, se sont terminées. Avec la réédition de Hellboy en Deluxe et du BPRD en intégrales, Sledgehammer 44 vient combler un peu ce trou avec la réédition d’un album de 2015, pas dépourvu d’intérêt.

Sledgehammer est une armure qui fonctionne à l’énergie Vril, et qui a une grande importance dans l’univers Hellboy. Pour ceux qui ne sont pas familier avec le monde de Mike Mignola, il y a une grande chronologie des évènements, mais hormis les séries Hellboy et BPRD, elle n’est pas vraiment suivie dans l’ordre de publication. Beaucoup des séries dérivées se déroulent dans le passé, et la grande Histoire est racontée par le biais de plein de petites histoires. Si ces petites histoires peuvent souvent se lire sans connaître l’univers, elles ont leur place plus ou moins importante dans cette chronologie.

L’armure de Sledgehammer apparaît pour la première fois dans la chronologie de l’univers Hellboy dans la série Lobster Johnson, avec une première version. Elle est ensuite vue, pour la dernière fois à la fin de BPRD L’Enfer sur Terre. Cet album permet de faire le lien entre ces deux apparitions, en racontant des évènements qui se sont passés en 44, durant la Seconde Guerre Mondiale. Il a donc parfaitement sa place dans la collection des Dossiers secrets de Hellboy. Deux histoires, scénarisées par Mike Mignola et John Arcudi, composent l’album : une première de deux chapitres, et une seconde de trois chapitres.

La première histoire suit une troupe militaire américaine en France, qui doit servir de soutien au Sledgehammer. Lors d’un combat, celui-ci va être endommagé, et les soldats vont devoir fuir avec afin qu’il ne tombe pas entre les mains des Nazis. L’ambiance rappelle les films de guerre, et est bien retranscrite. La vision est celles des soldats, avec une aura de mystère autour de l’armure. Les dessins auraient dû être réalisés par John Severin , mais il n’a pas pu achevé son travail, dont on peut voir un aperçu dans les bonus de l’album. Jason Latour a du coup repris le travail, et s’en sort très bien. Son style légèrement caricatural permet de bien identifier les personnages, tout en offrant une ambiance de guerre crédible.

La seconde histoire est un peu plus longue, et se trouve être la suite directe de la précédente, mais deux mois plus tard. La première histoire introduisait une part de fantastique qui se développe encore plus ici, notamment concernant les mystères autour de l’armure. Un avion expérimental a été volé par les Nazis, et Sledgehammer est envoyé pour le récupérer, ainsi que son pilote. Un autre personnage bien connu de l’univers de Hellboy est aussi présent, il s’agit de la Flamme Noire. Dans la chronologie Hellboy, ce personnage est vu pour la première fois dans une mini-série que Delcourt a publié dans le dernier tome de BPRD L’Enfer sur Terre. Dans le même ordre d’idée que pour Sledgehammer, cette histoire fait du coup le lien entre cette mini-série et la série régulière BPRD des années 2000.

Ce second récit a des enjeux plus élevé que le premier, notamment avec une confrontation inéluctable entre Sledgehammer et la Flamme Noire. Le dessin de Laurence Campbell est plus réaliste, mais aussi plus sombre, mais magnifique. Si j’ai situé ces histoires dans la chronologie, c’est surtout pour montrer leur intérêt pour les amateurs de BPRD, mais elles peuvent aussi se lire sans prérequis. Dans ce cas, ce sont de bonnes histoires, bien qu'un peu secondaires par rapport au reste de l'univers, qui mélangent récit de guerre, science-fiction et fantastique, avec une excellente ambiance. Une très bonne lecture qui risque de donner envie de lire (ou relire) le reste ! Les bonus sont aussi assez riches, avec un carnet de croquis très intéressants et des couvertures.