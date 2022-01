[VF] Sorties Comics de janvier 2022

Loin de son quotidien tranquille à Tubeville, Wynd est désormais un jeune homme, ailé, devant lutter pour sa survie dans un monde au bord de la guerre et trop souvent hostile aux être magiques. Son chemin a croisé celui du prince Yorik et sa quête pour abolir les lois du sang aux côtés de son oncle le Duc, formant ainsi une alliance avec le peuple des Feys. Aux côtés de sa soeur, du prince et du jeune Ronsse, Wynd devra traverser océans et forêts pour trouver les Feys. Mais à Tubeville, le roi refuse de se laisser faire... et pour ramener son fils et stopper l'alliance visant à le détrôner, il n'hésitera pas à avoir recours aux pires bassesses. Y compris faire appel aux Vampyres, quitte à mettre en péril le statu quo entre les trois peuples et à risquer une guerre d'ampleur inégalée. Contenu vo : Wynd Book Two: The Secret of the Wings (#6-10)

