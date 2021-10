[VF] Sélection MDCU d'octobre 2021

Sortie le 20 Octobre 2021 chez Panini Comics

Alors que Carnage est l'adversaire de Venom dans Venom : Let There Be Carnage, à voir au cinéma, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Cletus Kasady, le terrible tueur en série qui a fusionné avec un symbiote pour devenir encore plus redoutable.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 361-363, Spider-Man Unlimited (1993) 1 (I), Carnage: Mind Bomb (1996) 1, Carnage: It's a Wonderful Life (1996) 1, Peter Parker: Spider-Man (1999) 13, Venom Vs Carnage (2004) 1, Carnage USA (2011) 1, Superior Carnage (2013) 1, Carnage (2015) 1, Web of Venom: Carnage Born (2018) 1 et Free Comic Book Day 2019 Spider-Man (I), précédemment publiés dans MARVEL CLASSIC (2015) 6, MARVEL VINTAGE : CARNAGE, MARVEL 7 et 18, SPIDER-MAN (V2) 13, MARVEL DELUXE : VENOM VS CARNAGE, MARVEL DARK : SUPERIOR CARNAGE, MARVEL DELUXE : CARNAGE, VENOM (2019) 5, VENOM (2020) 3)

Prix : 26€