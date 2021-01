[VF] Sorties Comics de février 2021

Panini Comics

Auteurs : Lobdell, Nicieza, Madureira, Kubert…



Voici l'attendue réédition du crossover le plus ambitieux de l'histoire des X-Men. Charles Xavier est mort dans le passé, créant un nouveau présent où Apocalypse règne en maître et où Magnéto est le chef des X-Men ! Plus de 1000 pages d'aventures post-apocalyptiques !

(Contient les épisodes US X-Men Alpha, Amazing X-Men (1995) 1-4, Astonishing X-Men (1995) 1-4, Generation Next 1-4, Factor X 1-4, X-Calibre 1-4, X-Man (1995) 1-4, X-Men Chronicles 1-2, X-Universe 1-2 et X-Men Omega, nouvelle édition)

Prix : 70€