Commencer les comics : Captain America (V2)

Captain America est le premier super-héros créé par Marvel (qui s'appelait alors Timely Comics) en 1941. Pas facile de se lancer dans un comic book qui a trois quarts de siècle d'histoires derrière lui, me direz-vous. Que nenni ! La Maison des Idées n'a pas attendu Marvel Now pour ménager des portes d'entrée destinées aux nouveaux lecteurs. Et comme on est sympas chez MDCU, on vous explique tout (ou presque).

LES ORIGINES

Captain America est apparu pour la première fois dans Captain America Comics #1 en 1941. Mais récemment Marvel a proposé une réécriture originale de ses origines dans la mini-série Captain America : Man Out Of Time.

LE PERSONNAGE

Steve Rogers est le leader de la communauté des super-héros Marvel. Il lui est parfois arrivé de quitter son costume de Captain America mais il n'a jamais abandonné son rôle de justicier. S'il est la version la plus iconique, il n'a pas été le seul à porter le costume et le bouclier. Parmi les autres versions les plus connues, on peut citer :

John Walker / U.S. Agent (1987-1989) : Après que Steve Rogers ait rendu le bouclier au gouvernement américain, il fut transmis à John Walker. Après quelques missions, il fit plusieurs erreurs et ne se sentant plus digne du titre, il le rendit à Steve Rogers.

: Après que ait rendu le bouclier au gouvernement américain, il fut transmis à John Walker. Après quelques missions, il fit plusieurs erreurs et ne se sentant plus digne du titre, il le rendit à Steve Rogers. Bucky Barnes / Winter Soldier (2008-2011) : Lorsque Steve Rogers fut tué après Civil War, Bucky après hésitations décida de reprendre le flambeau. Il garda le rôle pendant un moment après le retour de Steve, mais finit par reprendre son ancienne identité suite à sa supposée mort durant Fear Itself.

: Lorsque fut tué après Civil War, Bucky après hésitations décida de reprendre le flambeau. Il garda le rôle pendant un moment après le retour de Steve, mais finit par reprendre son ancienne identité suite à sa supposée mort durant Fear Itself. Sam Wilson / Le Faucon (2014-2017) (2022-?) : Quand Steve Rogers fut privé des effets du sérum du Super-soldat, il donna son bouclier à son partenaire pour qu'il continue d'entretenir la Légende. Au bout de quelques années et suite à Secret Empire, il le rendit à Steve Rogers pour qu'il puisse retrouver sa réputation ternie suite à l'event. Il reprit récemment le costume et le bouclier pour opérer en même temps que Steve Rogers .

ENTOURAGE

Sharon Carter : Cet agent du SHIELD est la petite amie de Steve et la nièce de Peggy Carter.

Le Faucon : Justicier faisant parti des Avengers, il assiste régulièrement Captain America dans ses patrouilles.

Bucky Barnes / Winter Soldier : Ancien ami et sidekick pendant la 2nd Guerre Mondiale, on le croyait mort jusqu'à revenir au début du 21 éme siécle sous le nom de Winter soldier . Il fut aussi l'amant de Black Widow

Nick Fury : Ancien chef du SHIELD, il surveille les criminels dans l'ombre. Actuellement, il est supposé mort et a pris la place du Gardien.

Black Widow : Partenaire de Bucky et agent du SHIELD.

Oeil de Faucon : Grande gueule, membre des Avengers et ami fidèle de Steve.

VILAINS

Crâne Rouge : Némésis de Captain America depuis la seconde guerre mondiale. Sin : Fille de Crâne Rouge, elle a repris le flambeau de son père. Baron Zemo : Fils du premier Baron Zemo, général nazi, il prépare son prochain mouvement. Il a était le Leader et créateur des Thunderbolts originaux. Crossbones : c'est le sbire de Crâne Rouge et l'amant de Sin. Il a fait un temps parti des Thunderbolts.

Docteur Faustus : Psychanalyste et manipulateur, il est capable de ravager le psychisme de n'importe qui jusqu'à le transformer en un parfait pantin.

Armin Zola : Scientifique, il est souvent aux côtés de Crâne Rouge. En fait, seul son esprit est encore vivant et il se transfère d’hôte en hôte depuis sa mort.

Serpent Society : Société criminelle se basant sur le thème des Serpents pour les idendités de ses différents membres.

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Captain America - Édition 80 Ans

Synopsis : Qui est Captain America ? Qui sont ses meilleurs amis ? Ses pires ennemis ? Ses plus grands combats ? Retracez l'immense carrière de la Sentinelle de la Liberté, à travers une sélection d'épisodes et de textes qui vous dévoileront tout ce qu'il faut savoir sur le héros. À l'occasion des quatre-vingts années d'existence du personnage, nous vous proposons une nouvelle édition de cette ANTHOLOGIE incontournable, portée par des talents tels que Stan Lee et Jack Kirby bien sûr, mais aussi Jim Steranko, Ed Brubaker, Mark Waid, John Romita Jr, John Byrne, Ron Garney... et bien d'autres !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Nous Sommes Captain America

Synopsis : On connaît bien l'histoire de Steve Rogers , héros de la Seconde Guerre mondiale piégé dans la glace avant de se réveiller à notre époque. Mais on oublie parfois qu'il n'est pas le seul à avoir endossé le costume de Captain America . Bucky Barnes, Sam Wilson... Revisitons les aventures les plus marquantes de ceux qui ont tenu le rôle de Sentinelle de la Liberté.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pas évident de choisir des numéros pour un univers pareil. Pourtant, cette fois encore, la liste est variée et couvre plutôt bien les différentes incarnations du personnage. Une anthologie qui devrait clairement satisfaire tous les curieux et les amoureux du Captain.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Captain America - L'intégrale

Synopsis : Avant même que Marvel ne s'appelle Marvel, Captain America combattait déjà les nazis. Découvrez les toutes premières aventures de Steve Rogers publiées en 1941, dont la grande majorité n'avait encore jamais été publiée en France.



Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (19 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un grand classique. L'équivalant du tout premier Action Comics mais du côté Marvel de la force. Un titre qui a de nombreux défauts (il a 80 ans hein !) mais qui n'en reste pas moins culte et extrêmement important dans la culture comics.

A noter d'ailleurs que de nombreux éléments de l'univers de Captain America étaient d'ores et déjà présents dans ce premier numéro.

Les Décennies Marvel - Les Années 50 : Captain America

Synopsis : Une collection exceptionnelle pour fêter les 80 ans de la Maison des Idées, décennie par décennie ! Avec les années 50, découvrez des aventures jamais publiées en France de Captain America !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Decade.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America

Synopsis : Le monde pense que Captain America est mort, mais il a été sauvé par son grand amour... et par son pire ennemi ! L'Amérique fêtera-t-elle son retour ou reniera-t-elle son héros ? Cap affronte l'Hydra, des Skrulls , l'A.I.M. et bien évidemment Crâne Rouge dans une saga épique ! Voici l'intégralité de l'une des périodes les plus appréciées de l'histoire de Steve Rogers : les épisodes signés Mark Waid au milieu des années 90. Cet énorme pavé de plus de 1300 pages réunit le run de Waid, qui avait été interrompu par l'évènement Onslaught.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America - Le New Deal

Synopsis : Au lendemain du 11 septembre, alors que les Américains traumatisés par l’horreur qu’ils viennent de vivre, se méfient les uns des autres, Captain America se doit de défendre les valeurs positives de l'Amérique en rappelant au peuple l’une des plus importantes d’entre elles : le patriotisme.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America Par Ed Brubaker​​

Synopsis : Découvrez l’histoire qui a bouleversé les lecteurs du monde entier et tout l’univers Marvel en 2006 : la mort de Captain America . Dans ce premier volume signé Ed Brubaker, vous assisterez également au retour du frère d’armes de Cap, Bucky Barnes, dans le rôle du Soldat de l’Hiver.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus (3 tomes parus), Marvel Deluxe en 7-8 tomes, Marvel Icons en 4 tomes ou Marvel Must-Have pour certains arcs importants.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le meilleur run sur Captain America . Indispensable, surtout si vous avez aimé le film Captain America : The Winter soldier . C'est graphiquement très beau, bien rythmé, avec des rebondissements, une ambiance plutôt espionnage. Que du bon !!! Que du beau !!! Que du bonheur !!!

Captain America - Renaissance

Synopsis : Assistez au retour du plus grand des Avengers : Captain America ! Alors que le monde entier le croit mort suite à Civil War, Steve Rogers est en réalité perdu dans le temps. Ses alliés Sharon Carter , Bucky Barnes, Black Widow et le Faucon doivent aujourd'hui lui porter secours, avant que Crâne Rouge et Arnim Zola ne le retrouvent.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe, Marvel Icons dans le tome 4 ou Marvel Omnibus dans le tome 3.

Prérequis : Captain America Tome 1-3 en Marvel Icons, Captain America Tome 1-5 ou Captain America Tome 1-2 en Marvel Omnibus.

L'avis de MDCU : Brubaker, qui avait fait un si beau run, se plante lamentablement avec le retour de son héros d'entre les morts. Cela se voulait un événement, d'où la mini-série et le génial Brian Hitch aux dessins, c'est évidemment indispensable quand on a suivi le run de Brubaker mais on a du mal à avaler les conditions de ce retour.

Captain America

Synopsis : Steve Rogers est de nouveau Captain America . L’enterrement d'un vieil ami lance le héros dans une course contre la montre où se joue le sort du monde. La Légende Vivante devra aussi affronter l'Hydra avec l'aide du Faucon et de Sharon Carter . Pour ce nouveau numéro 1 d'Ed Brubaker, il est accompagné par Steve McNiven (Civil War) et Alan Davis (Thanos).

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Les précédents Captain America écrit par Brubaker.

L'avis de MDCU : Inévitable, le retour de Steve Rogers marque aussi le début de la fin pour le run Brubaker. L'intérêt de la série finira par décroître au fil des épisodes après ce volume. Ce tome reste appréciable, notamment grâce à une partie graphique de haute volée.

Période Marvel NOW! :

Captain America

Synopsis : Le machiavélique Arnim Zola réussit à emprisonner Captain America dans la Dimension Z. Coupé du reste du monde, Steve Rogers devra survivre durant de longues années dans ce territoire inconnu...

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 5 tomes ou dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un Captain America comme vous l'avez sans doute rarement vu, une grosse histoire qui se déroule dans une dimension parallèle, où Steve se retrouve une nouvelle fois hors du temps et de son environnement. Remender se lance dans une drôle d'histoire assez originale, qu'il va réussir à maitriser et rendre intéressante jusqu'au bout, même si cela ne figurera pas parmi ses meilleurs travaux chez Marvel. Le point noir, malheureusement, ce sont les dessins de Romita Jr qui plombent un univers qui aurait eu plus de choses à offrir sous des traits moins grossiers.

Synopsis : Le sérum du super-soldat qui donnait son éternelle jeunesse à Steve Rogers a disparu, il ne peut plus tenir son rôle de Captain America . Il confie donc son bouclier à la seule personne en qui il ait confiance pour reprendre le flambeau : Sam Wilson, alias le Faucon !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe ou Marvel Must-Have.

Prérequis : La précédente série Captain America pour connaître les raisons de ce changement.

L'avis de MDCU : Un très bon premier tome pour Sam Wilson en tant que Captain America . Remender fait bien son job et nous livre un bon scénario dont Spencer reprendra certains éléments pour sa série. Immonen nous livre un très bon travail également. En tout cas, il serait dommage de ne pas laisser sa chance à Sam Wilson !

Période All-New, All-Different Marvel :

Captain America : Sam Wilson

Synopsis : Sam Wilson n'est plus le Faucon, il incarne désormais Captain America . Ses prises de position enflamment les réseaux sociaux et l'opinion publique américaine, au point que pour certains, le héros ne mérite pas de porter le bouclier... Le début de la saga qui va culminer avec Secret Empire.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 4 tomes.

Prérequis : Le run de précédent pour connaître les raisons de ce changement.

L'avis de MDCU : Spencer sort des sentiers battus pour Sam en réaccentuant le côté politique qui accompagne Captain America tout en faisant un parallèle avec ce qui se passe aux USA. C'est sympathique. De plus les dessins d'Acuna aident à s'immerger dans l'histoire et surprise, un dessinateur français Paul Renaud est aussi de la partie et s'en sort très bien. A voir si vous voulez vous laisser tenter par cette nouvelle version de Cap.

Avengers : L'affrontement

Synopsis : Bucky Barnes revient sur Terre et découvre que le S.H.I.E.L.D. fait subir un lavage de cerveau aux super-vilains, avant de les enfermer. Alors que les Avengers demandent des comptes à Maria Hill , les plus grands héros de la Terre vont subir le même sort que les victimes de cette technologie interdite.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 2 tomes.

Prérequis : Captain America : Sam Wilson Tome 1.

L'avis de MDCU : Bonne petite saga en 2 parties. L'idée de base est originale même si on a droit encore à quelques affrontements intra-Avengers. Les nouveaux personnages sont intéressants et on a droit au retour d'anciens persos bien aimés par les anciens lecteurs. Et enfin, cette saga lance le run de Nick Spencer sur Captain America et débouchera plus tard sur Secret Empire.

Captain America : Steve Rogers

Synopsis : Steve Rogers, redevenu jeune, a repris le costume de Captain America . Mais derrière ce retour tant attendu, se dissimule un secret qui va secouer l'univers Marvel.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 4 tomes.

Prérequis : Avengers : L'affrontement pour savoir comment Steve Rogers redevient jeune

L'avis de MDCU : Un bon début pour cette série qui prépare Secret Empire. Honnêtement, la série est bonne n'en déplaise aux détracteurs, car le retournement de veste de Cap est JUSTIFIE. Oui vous avez bien lu, qui plus est ces faux flash-back permettent d'ajouter de la consistance à ce nouveau Steve Rogers . Jesus Saiz fait un bon taff même s'il n'est pas non plus à son top si ma mémoire ne me trompe pas.

Secret Empire

Synopsis : Captain America est devenu un agent de l'Hydra. Malheureusement, il est aussi à la tête des États-Unis. Trahis par leur plus fin stratège, les Avengers ont perdu la guerre avant même qu'elle ait commencée. Dans une Amérique dirigée par la haine et les super-vilains, les héros encore libres tentent de résister.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe ou Marvel Absolute

Prérequis : Captain America : Sam Wilson et Captain America : Steve Rogers.

L'avis de MDCU : Un bon event par rapport aux précédents même si Spencer effectue des longueurs et la fin est un peu en deça par rapport au début. Il ya de très bonnes idées comme le diner avec Ultron ou la rétrospective des super-héros sur leur confrontation entre eux, malheureusement la succession de dessinateur nuit à la lecture ce qui est dommage. Si vous avez lu les tomes de Captain America de Spencer ce serait dommage de se priver de la conclusion, ou même si vous cherchez un bon event, alors n'hésitez pas.

Période Legacy :

Captain America - La Patrie Des Braves

Synopsis : Steve Rogers est à nouveau Captain America et a enfin recouvré son statut de héros. Mais les actes commis durant Secret Empire pèsent encore sur sa conscience, il décide donc de se ressourcer en traversant les États-Unis. Ce voyage va finalement l'emmener dans le futur d'une Amérique privée de super-héros et ayant élu un fasciste. Un one-shot signé par Mark Waidet Chris Samnee, l'équipe créative de Black Widow et Daredevil .

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une équipe créative de choc. Le duo Waid-Samnee a déjà fait des merveilles, notamment sur Daredevil . Leur Captain America est moins marquant. Si un peu de lumière ne fait pas de mal, Waid n'arrive pas à recréer la magie de Daredevil . Plaisant mais dispensable.

Période Fresh Start :

Captain America

Synopsis : L'Amérique n'a plus confiance en Captain America depuis qu'un vilain a conquis le pays avec son visage. Les choses ne s'arrangent pas quand un groupe secret, l'Oligarchie, complote pour faire accuser Steve Rogers du meurtre d'un personnage important de l'univers Marvel. Il est incarcéré, mais une nouvelle équipe s'organise pour le faire libérer. Qui sont les Filles de la Liberté et qui est à leur tête ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Aucun, à la limite connaître le contexte du personnage depuis le run de Nick Spencer.

L'avis de MDCU : Coates est un auteur engagé. Ce n'est pas en soi un problème, Cap a déjà été écrit par différents scénaristes politisés. Le problème de Coates vient surtout du fait que ses histoires commencent convenablement, piochant allègrement dans l'héritage de Brubaker, mais s'enfonce progressivement dans l'ennui. Ce tome est agréable à lire mais ça ne durera pas.

Captain America – Les Étas-Unis de Captain America

Synopsis : Après s’être fait dérober son bouclier, Steve Rogers fait équipe avec Sam Wilson dans le but de retrouver son précieux équipement. Le duo va parcourir les États-Unis d’Amérique et découvrir un réseau de personnes inspirées par le symbole de Captain America …

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Road trip de nos deux Captain America à travers les États-Unis, à la rencontre des personnes qu'ils ont inspiré et qui portent leurs couleurs. C'est de qualité, on prend autant plaisir à suivre le duo Steve/Sam, toujours très divertissant, qu'à découvrir les personnages créés spécialement pour cette mini-série, et qui portent chacun des valeurs importantes à notre époque. C'est du Captain America contemporrain, ouvert d'esprit et engagé, et c'est comme ça qu'on l'aime.

Captain America – Sentinel Of Liberty

Synopsis : Lorsque Arnim Zola lance une attaque sur New York, il se retrouve face à deux Captain America . Pendant des années, Steve Rogers a porté seul le lourd fardeau de représenter l’Amérique, et il lègue désormais ce rôle à son ami Sam Wilson. Mais il va découvrir un mystérieux secret sur la genèse de son bouclier qui va le faire douter de ses plus proches alliés...

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America – Symbol Of Truth

Synopsis : Sam Wilson soulève à nouveau le bouclier ! Grâce à une piste de Misty Knight, l’ancien Faucon intercepte un groupe mystérieux. Sam découvre un complot qui pourrait être lié à un élément crucial de l'histoire de Captain America ... et à la nation du Wakanda !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America – Cold War

Synopsis : ​​​​Toutes les pièces sont en place sur l’échiquier… Deux Captain America ne sont pas de trop pour faire face aux machinations, aux trahisons et aux dangers qui se trament en secret. Misty Knight, Sharon Carter et Black Widow entrent également dans la danse, mais à qui faire confiance ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Captain America – Sentinel Of Liberty et Captain America – Symbol Of Truth.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America – Final

Synopsis : Captain America lance l’assaut final contre le Cercle Extérieur et il est temps d’honorer ceux tombés au champ de bataille. Sam Wilson et Misty Knight retournent à Harlem, Sharon Carter prend un nouveau chemin et certains secrets sont dévoilés…

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Captain America – Sentinel Of Liberty, Captain America – Symbol Of Truth et Captain America – Cold War.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America

Synopsis : Entre un service rendu à Spider-Man et une sollicitation des Quatre Fantastiques, Steve Rogers essaie de renouer avec la vie civile sous le costume de Captain America . Mais c’est compter sans le retour de l’A.I.M. qui s’adonne à la magie noire depuis qu’un démon en a pris le contrôle…

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un retour de JMS chez Marvel qui n'aura pas fait beaucoup d'éclats. Et pour cause, une intrigue qui travaille le personnage, notamment sur ses jeunes années, mais qui reste assez classique et n'apporte rien de bien nouveau. L'approche d'un jeune Steve militant est intéressante mais est-ce qu'elle colle vraiment avec le passé du personnage tel qu'on le connaît ? Il y a une impression de retcon un peu désagréable. L'écriture est néamoins toujours de qualité, les différentes intrigues se lient bien et les dessins de Saiz sont une nouvelle fois top avec sa performance sur le Punisher . Pas transcendant, mais de qualité.

One Shots :

Captain America - La Vérité

Synopsis : 1942. Alors que les États-Unis entrent en guerre, le professeur Reinstein se retrouve en charge d’un projet scientifique top-secret. Afin de perfectionner son sérum du Super-Soldat, il sélectionne plusieurs centaines de combattants afro-américains pour s’en servir comme cobayes.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Prestige.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America : La Legende Vivante

Synopsis : Quand une station orbitale s'écrase en Russie, Captain America est chargé de sauver les survivants. Il va aussi découvrir un terrible secret caché depuis des années. En plus du récit d'Andy Diggle, Adi Granov et Agustin Alessio, cet album contient les deux épisodes d'Iron Man Viva Las Vegas, inédits en France. Cette mini-série signée par le réalisateur Jon Favreau (Iron Man) n'a jamais été finie mais les planches de Granov sont néanmoins un régal pour les yeux.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une mini-série qui se classe dans la catégorie "sympa mais pas indispensable". Le scénario d'Andy Diggle n'est pas franchement passionnant et le seul vrai intérêt est la présence d'Adi Granov au dessin. Il ne produit pourtant rien d'extraordinaire et ne reste qu'un numéro, Augustin Alession qui prend la relève n'a même rien à lui envier.

Captain America - Blanc

Synopsis : Pour Steve Rogers , ramené à la vie à notre époque, le monde est devenu très complexe. Captain America regrette la simplicité manichéenne de la Deuxième Guerre Mondiale, quand Bucky Barnes luttait à ses côtés. Il se remémore son combat contre Adolf Hitler et les Nazis.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.

Captain America : Ghost Army

Synopsis : Retour à la Seconde Guerre mondiale où un tout jeune Captain America , et son encore plus jeune partenaire Bucky , sont confrontés à une menace inédite : une armée fantôme. Les morts de toutes les guerres se sont relevés et ils résistent aux balles, au feu et à tout ce que les Alliés peuvent trouver comme armes. Comment combattre ce qui est déjà mort ? Peut-être que le Baron Mordo détient la réponse ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : À venir.