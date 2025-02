[VF] Sorties Comics de mars 2025

Delcourt



Le nouveau JAMES TYNION IV (The Nice House on the Lake) débarque chez Delcourt. Au côté de CHRISTIAN WARD (Invisible Kingdom, Batman City of Madness), il propose un nouveau classique de l'horreur.



Un manoir étrange, niché sur la côte, à quelques kilomètres au nord de Los Angeles... Des rumeurs courent... On le dit hanté... Son propriétaire était un magnat de l'industrie, avec une étrange fascination pour l'occulte et le paranormal. Depuis des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays cherchent à comprendre ce qu'il y construisait. Maintenant, alors qu'il vient de mourir, ils ont hâte de le découvrir...

Prix : 25.5€