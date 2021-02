[VF] Sélection MDCU de février 2021

Sortie le 19 Février 2021 chez Délirium

Fruits d'expériences génétiques menées secrètement par l'armée, les Next Men, jeunes adolescents élevés dans un univers virtuel, sont soudain plongés dans le monde réel. Ce deuxième volume voit les personnages découvrir qu'ils ont un passé dans le monde réel et développe également un nouveau personnage en parallèle, M4, dont l'impact sur les Next Men va progressivement se révéler... NEXT MEN, qui fait suite à 2112, est une série créée par JOHN BYRNE, auteur-star des plus grands succès de MARVEL et DC au cours des années 1980 (X-Men, Quatre Fantastiques, Superman...). Pour publier cette série indépendante, il crée aux début des années 1990 le label "LEGENDS" chez Dark Horse Comics, avec notamment Frank MILLER qui y publiera SIN CITY. Une autre série phare dont les premières pages seront publiées dans NEXT MEN un peu plus tard (et bientôt chez DELIRIUM) est HELLBOY de Mike MIGNOLA, dont la première histoire est également co-scénarisée par John BYRNE lui-même ! Série d'anticipation ambitieuse, NEXT MEN est considérée comme l'une des plus brillantes de la prestigieuse carrière artistique de JOHN BYRNE et sera proposée en trois volumes.

Prix : 26€