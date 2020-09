[Sorties Comics] Mercredi 16 Septembre

Panini Comics

Auteurs : Bendis, Immonen, Marquez



Inquiet de l'évolution de Cyclope qui se radicalise de plus en plus, le Fauve remonte le temps pour confronter Scott Summers aux X-Men des origines. Mais les jeunes Jean Grey, Cyclope, Angel, le Fauve et Iceberg se retrouvent coincés à notre époque ! Retrouvez l'un des plus gros succès de l'ère Marvel NOW!en format MARVEL DELUXE !

(Contient les épisodes US All-New X-Men (2012) 1-10, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : ALL-NEW X-MEN 1-2)

Prix : 32€