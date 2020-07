Le recap' du Comic Con At Home 2020

L'édition 2020 du plus grand rassemblement de pop culture au monde, la Comic Con de San Diego, était très particulier avec la pandémie actuelle du covid-19. S'est donc tenue ce week-end une édition virtuelle, la ComicCon@Home. Il n'y a forcément pas eu le même engouement et les mêmes déferlantes d'annonces qu'à l'habitude mais quelques informations sont tout de même à retenir. Voici le récapitulatif de ce que nous avons pu couvrir durant le week-end.

Alors que la plupart des films adaptés de comics ont été repoussés, l'un des survivants est The New Mutants, que l'on pourra enfin découvrir après un chemin compliqué vers les cinémas. Il était l'un des films en vedette de ce Comic Con.

La première scène du film dévoilée intégralement

Une durée assez courte pour le film

Une affiche signé Bill Sienkiewicz

L'autre petit évènement était la conférence dédiée à Zack Snyder, qui était évidemment centrée sur sa version de Justice League qui arrive en début d'année prochaine. Le réalisateur a dévoilé un extrait de Superman en costume noir ! Il a aussi dévoilé qu'il serait tenté par une diffusion en épisodes, puisque l'on sait que son montage sera très long, et que l'on aurait la réponse du mode de diffusion lors de la convention DC Fandom.

À la télévision, c'est surtout la franchise The Walking Dead qui a fait parler d'elle, alors que l'on attendait des nouvelles de la fin de saison 10 de la série mère.

The Walking Dead : Saison 10 étendue et saison 11 repoussée

Fear The Walking Dead : Teaser et date pour la saison 6

World Beyond : Le premier trailer

Toujours côté séries, The Boys a été renouvelée pour une troisième saison, avant même le début de la seconde. Et Helstrom se montre enfin du côté de Marvel, ce sera diffusé sur Hulu.

La série animée Invincible recrute encore plus d'anciens acteurs de la série The Walking Dead.

Côté comics, la conférence annuelle Marvel's New Big Thing a bien eu lieu avec quelques informations sur les séries et event en cours et à venir. Avec notamment l'arc Sins Rising sur Amazing Spider-Man, qui a eu droit à une grosse preview.

Quasiment rien du côté de DC, qui a tout de même teasé son prochain event en marge de la convention, à savoir Endless Winter.