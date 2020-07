[CC@H] TWD : Saison 10 plus longue, saison 11 repoussée

Il y avait de nombreuses interrogations autour de la fin de saison 10 de The Walking Dead, puisqu'il ne restait plus qu'un seul épisode à diffuser après la pause forcée subi en avril. La conférence virtuelle à la ComicCon@Home a apporté toutes les réponses à ces questions. Le final de la saison 10 sera diffusé le 4 octobre prochain. Mais même s'il s'agit du final, la saison ne s'arrêtera pas là puisque six épisodes supplémentaires vont y être ajoutés et seront diffusés début 2021, si tout va bien.

La raison de cette extension de la saison est simple, la saison 11 qui devait débuter à la rentrée ne pourra évidemment pas être tournée à temps, elle est donc repoussée à plus tard en 2021. Dans le but de ne pas devoir attendre aussi longtemps pour de nouveaux épisodes inédits, la saison 10 a donc été allongée, et l'équipe de production travaille actuellement sur ces six épisodes.

Il sera intéressant de savoir si ces nouveaux épisodes contiendront des choses non prévues à l'origine, ou s'il s'agira simplement du début de la saison 11 comme planifié initiallement. Si c'est ce deuxième cas, nous serons en droit de nous demander pouquoi ces six épisodes supplémentaires ne sont tout simplement pas une première partie de saison 11 et non une extension de la 10.

Voici l'intégralité de la conférence virtuelle.