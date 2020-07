Endless Winter : le prochain event de DC Comics

Alors que l'univers de DC Comics est actuellement en plein event majeur avec Dark Nights: Heavy Metal, de Scott Snyder et Greg Capullo, le prochain gros évènement de l'éditeur vient d'être dévoilé, ou en tout cas teasé. Nous avons un nom, un visuel et une date : Endless Winter débute en décembre 2020 !

Difficile à dire de quoi il s'agira pour le moment mais il semble assez évident que la menace sera de nature "glaciale", et on pense déjà à quelques vilains chez DC qui feraient très bien l'affaire. Mais il pourrait aussi littéralement s'agir de la saison avec un hiver compliqué pour les héros du DCU. Affaire à suivre avec peut-être plus d'informations distillées ce week-end.