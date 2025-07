Le casting de Superman participera à l'épisode AEW Dynamite de demain

Si vous êtes un lecteur régulier de MDCU, vous avez sans doute remarqué qu'il arrive, parfois, que je lie une news comics avec une anecdote de catch. Ainsi, lorsqu'une news parle de Dave Bautista, je ne manque de préciser "l'acteur et ancien champion du monde de catch". Le pourquoi est très facilement devinable, je suis fan de catch depuis 2002. Cela me fait donc plaisir lorsque je peux glisser un petit mot sur les "gladiateurs des temps modernes".

Aujourd'hui, nouvelle news à la dimension "catchesque" puisque nous venons d'apprendre que le petit world tour du casting de Superman allait être mis en suspend le temps d'une journée. En effet, une partie du casting va être de retour aux Etats-Unis dès demain pour participer au show de l'AEW (la compagnie rivale de la WWE actuellement). Le détail de leur implication n'est pas encore connu. Par contre, n'est pas Stephen Amell qui veut. Il y a donc peu de chance que nous retrouvions les acteurs en slip sur le ring.

Plusieurs images promotionnelles ont été dévoilées pour l'occasion. Nous pouvons trouver, par exemple, Rachel Brosnahan aux côtés de Toni Storm (ancienne catcheuse de la WWE et actuelle championne de l'AEW) ou encore David Corenswet et Nicholas Hoult aux côtés de Kenny Omega (considéré comme étant l'un des plus grands catcheurs de tous les temps) et MJF (ancien champion du monde de l'AEW, entre autre).