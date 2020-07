[CC@H] Six acteurs de The Walking Dead rejoignent Invincible

Le scénariste Robert Kirkman garde ses acteurs proches de lui puisque pour l'adaptation de sa série Invincible, puisque le casting vocal est composé de nombreux anciens acteurs de l'adaptation de son autre série phase, The Walking Dead. Steven Yeun avait déjà été annoncé pour le rôle titre de Mark Grayson/Invincible, ainsi que Khary Payton dans un rôle inconnu, et voilà que six autres acteurs rejoignent le casting de la série animée.

Révélés par Kirkman lors de son panel au ComicCon@Home, ils interprèteront ensemble l'équipe des Guardians of the Globe, avec Chad Coleman en Martian Man, Sonequa Martin-Green en Green Ghost, Michael Cudlitz en Red Rush, Lauren Cohan en War Woman, Lennie James en Darkwing et enfin, deux rôles pour Ross Marquand : The Immortal et Aquarius.

Un casting qui commence à avoir vraiment de l'allure pour la série d'animation d'Amazon, qui n'a pas encore de date de diffusion.