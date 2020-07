[CC@H] Trailer pour The Walking Dead: World Beyond

C'est définitivement une soirée sur la thème des zombies et The Walking Dead, après les informations sur les deux premières séries, la petite nouvelle a aussi eu droit à sa conférence virtuelle. Et lors de ce rassemblement du cast de The Walking Dead: World Beyond, le premier trailer de la série a été diffusé.

World Beyond se déroulera 10 ans après le début de l'épidémie qui a transformé une majorité de la population en zombies, et s'intéressera à une partie du monde créé par la série mère The Walking Dead. Le premier épisode sera diffusé sur AMC le dimanche 4 octobre.