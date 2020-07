Premier trailer pour la série Marvel's Helstrom

L'une des séries Marvel de la rentrée se dévoile enfin réellement avec la diffusion des premières images de Marvel's Helstrom ! Il s'agit de la dernière production lancée par feu Marvel Television, ce qui explique notamment qu'elle ne sera pas diffusée sur Disney+ mais sur Hulu.

Fils et filles d'un mystérieux et puissant tueur en série, Helstrom suit Daimon (Tom Austen) et Ana Helstrom (Sydney Lemmon), et leur relation complexe, alors qu'ils poursuivent le pire que l'humanité a à offrir -- chacun avec leurs propres aptitudes et attitudes.

Les dix épisodes de la première saison seront disponibles le 16 octobre sur la plateforme Hulu. Vous pouvez aussi retrouver ci-dessous la conférence virtuelle qui a eu lieu au ComicCon@Home, l'équipe du film a notamment tenu à utiliser ce temps de parole pour adresser la situation actuelle aux Etats-Unis, notamment autour du mouvement BlackLivesMatter.